Trama e personaggi di Adrian di Adriano Celentano in onda dal 21 e 22 gennaio | la serie

Cast e personaggi di NCIS Los Angeles 10 su Rai2 con Sam - Callen - Kensi e Deeks a un bivio : Trama 19 gennaio : Cast e personaggi di NCIS Los Angeles 10 debuttano su Rai2 stasera, 19 gennaio, con il primo episodio della nuova stagione. Nel finale avevamo lasciato Sam, Callen, Kensi e Deeks coinvolti in un'operazione di salvataggio molto delicata: recuperare il figlio della Mosley in Messico. L'ultimo episodio della nona stagione si era concluso con un razzo che ha fatto esplodere il camion dove si trovavano. Altrove, l'agente speciale Hidoko sembra ...

Cast e personaggi di Scorpion 4 al via il 16 gennaio su Rai4 : la Trama dell’ultima stagione della serie : Solo qualche mese i fan si chiedevano se ci fossero nuovi episodi o meno e oggi Cast e personaggi di Scorpion 4 faranno il loro debutto su Rai4. I nuovi episodi della serie prenderanno il via proprio oggi, 16 gennaio, con tre episodi a settimana per un totale di 22 per quella che possiamo definire l'ultima stagione, quella conclusiva. L'amata squadra di super-nerd ingaggiati dalla Homeland Security, "Scorpion", creata da Nicholas Santora, ...

In NCIS 16 torna un personaggio dal passato in un caso misterioso - svelata la Trama dell’episodio 16×13 : In molti tra i fan storici della serie faranno un balzo sulla serie quando sentiranno pronunciare nuovamente il nome di Ziva David in NCIS 16. La trama del tredicesimo episodio della stagione attualmente in corso negli Stati Uniti (ma ancora inedita in Italia) cita proprio la David, tra i personaggi più amati di NCIS, per fare riferimento ad un caso molto particolare. Ecco la sinossi di NCIS 16x13, che andrà in onda sulla CBS martedì 5 ...

Cast e personaggi de La Gloria e L’Amore su Rai Premium dal 7 gennaio : la Trama della serie spagnola con Alex Gadea : Dopo una lunga attesa anche Cast e personaggi de La Gloria e L'Amore, in patria Timpos de Guerra, arriveranno in chiaro da oggi, 7 gennaio, su Rai Premium. Questa è la contro programmazione che la stessa Rai fa alla sua nuova fiction, La Compagnia del Cigno che da questa sera sarà fiore all'occhiello del prime time della rete ammiraglia riportando sullo schermo Alessio Boni e Anna Valle ma, soprattutto, un prodotto firmato da Ivan Cotroneo ...

Cast e personaggi di Ultimo 5 Caccia ai Narcos su Canale 5 il 19 e 20 dicembre con Raoul Bova : la Trama della prima puntata : Cast e personaggi di Ultimo 5 Caccia ai Narcos sono pronti a conquistare il pubblico di Canale 5 con una doppia puntata in onda oggi, 19 dicembre e domani, 20 dicembre. Il protagonista assoluto è ancora Raoul Bova che tornerà a vestire i panni del comandante Ultimo per una nuova missione che lo porterà sotto copertura in Sud America. In Cast e personaggi di Ultimo 5 Caccia ai Narcos troveremo anche il villain di turno ovvero El Cobra che avrà ...

Destiny 2 : una nuova cutscene fa risorgere uno dei personaggi e sconvolge la Trama del gioco : Il DLC I Rinnegati ha segnato una svolta dai toni oscuri per la trama di Destiny 2, con i fan che hanno dovuto salutare uno dei personaggi più amati dell'universo di Destiny, Cayde-6.L'intero comparto narrativo del gioco è sembrato molto più curato dall'arrivo dell'espansione, anche se in molti hanno evidenziato come il nuovo DLC Armeria Nera fosse numerose spanne al di sotto de I Rinnegati, almeno considerando il livello della storia raccontata ...

Trama - cast e personaggi de I Nostri Figli su Rai1 il 6 dicembre : Giorgio Pasotti e Vanessa Incontrada in un fatto di cronaca : cast e personaggi de I Nostri Figli arrivano stasera, 6 dicembre, su Rai1. La rete ammiraglia manderà in onda il film TV ispirato a un reale fatto di cronaca: il terribile femminicio di Marianna Manduca. Nel 2007, la donna è stata uccisa dall'ex marito, che più volte l'aveva già minacciata. I Nostri Figli non si sofferma sul crimine commesso, ma ne racconta le conseguenze. I bambini della coppia, rimasti orfani della mamma Marianna, sono ...

Baby : su Netflix la fiction sulle squillo dei Paroli – Trama e personaggi : Baby Amori proibiti, pressioni familiari e segreti condivisi. Sess0 e soldi facili. La nuova produzione originale italiana di Netflix è uno squarcio negli eccessi del mondo adolescenziale e prende spunto da un caso di cronaca: il caso delle Baby squillo dei Parioli, che sconvolse l’opinione pubblica nel 2013. Baby, questo il titolo disponibile da oggi – 30 novembre – sulla piattaforma streaming, esplora le vite segrete di ...

Cast e personaggi de L’Amica Geniale in onda su Rai1 dal 27 novembre : Trama e curiosità sulla serie : Cast e personaggi de L'Amica Geniale sono pronti a prendere posto nel prime time di Rai1 proprio da oggi, 27 novembre. Lila ed Elena sono le protagoniste della produzione internazionale ma sicuramente tutto quello che ruota loro intorno lo diventerà. Il loro quartiere, quelle strade polverose e sporche che Elena Ferrante ha descritto minuziosamente nelle pagine dei suoi libri, e le famiglie che lo hanno abitato e reso vivo. Dal temuto Don ...