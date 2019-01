Serie A Genoa | Prandelli | «Piatek al Milan? Cessione non preventivata»

Genoa-Milan 0-2 - Serie A : Borini e Suso decidono la sfida di Marassi. Rossoneri al quarto posto in classifica : Il Milan soffre a Marassi, ma riesce a battere 2-0 il Genoa e a conquistare tre punti d’oro nella corsa per la Champions League. I Rossoneri faticano a superare la difesa rossoblù per un’ora abbondante, ma riescono poi a spuntarla nel finale grazie ai gol di Borini e Suso. La squadra di Gattuso torna così al quarto posto in classifica in Serie A, l’ultimo che vale un posto nell’Europa delle grandi. I padroni di casa partono meglio e riescono a ...

Probabili Formazioni Genoa – Milan - Serie A 21/01/2019 : Probabili Formazioni Genoa – Milan, Serie A 21/01/2019Un posticipo atipico quello in scena al Ferraris tra Genoa e Milan: le due squadre si affronteranno alle 15:00 per la prima giornata di ritorno. Non sono mancate polemiche per la decisione del cambio d’ora, che vedrà i Genoani protestare per questa scelta.GENOVA – Prandelli non potrà contare su Piatek squalificato e allora ci sarà spazio per Favilli in attacco, che farà ...

Diretta Roma-Genoa Serie A : formazioni e azioni salienti - il match live : Roma-Torino è uno dei match in programma sabato 19 gennaio per la ventesima giornata di Serie A con fischio d'inizio fissato per le ore 15. Una sfida che seguiremo in Diretta con le formazioni ufficiali, le azioni salienti e la cronaca di novanta minuti che si preannunciano molto infuocati. La Roma vuole vincere questa partita per avvicinarsi alla quarta posizione, l'ultima che può portare in Champions League. Il Torino invece sta disputando un ...

Genoa : due offerte estere per Lapadula - che preferisce la Serie A : Gianluca Lapadula piace all'estero ma aspetta l' Udinese . Come scrive il Corriere dello Sport, l'ex Milan , ora al Genoa , ma fuori dai piani, piace a Monaco e, soprattutto, Valladolid, ma preferisce attendere il club friulano, che ha preso tempo dopo l'arrivo di Okaka dal Watford .

Calciomercato Serie A - le bombe nella notte : la Fiorentina tenta il colpaccio - nuovo centrocampista per il Genoa : Calciomercato Serie A – Ultime ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie A, tante trattative pronte ad essere chiuse. Secondo ‘Gianluca Di Marzio’ c’è anche il Napoli sul gioiello Trincao, valuta un investimento di 2 milioni per il prestito più 13 milioni per il riscatto. Si pensa anche alle uscite, Rog sta valutando le proposte da Liga e Bundesliga. La Fiorentina tenta il grande colpo, nel mirino ...

Calciomercato Serie A - attaccante per il Genoa e scambio Cagliari-Bologna : Calciomercato Serie A – Ultime ore calde per quanto riguarda il Calciomercato di Serie A, in particolar modo a tenere banco è il valzer di attaccanti. Quella di ieri è stata l’ultima partita con la maglia del Milan per Gonzalo Higuain, quasi tutto definito per il passaggio al Chelsea, è arrivato l’ok anche dalla Juventus: prestito di 6 mesi con obbligo di un ulteriore prestito di un altro anno a determinate condizioni. ...

Biglietti Genoa-Milan - Serie A 2018-2019 : come acquistare i tickets per la sfida del Marassi : Riparte la Serie A Tim 2018-2019 dopo la sosta invernale con la ventesima giornata del Campionato, la prima del girone di ritorno e dell’anno solare 2019. Uno dei due posticipi del 20° turno vedrà la sfida tra Genoa e Milan, che si sfideranno allo stadio “Marassi” lunedì 21 gennaio con calcio d’inizio alle ore 15.00. L’incontro originariamente era stato programmato per le ore 21.00, ma recentemente è stato ...

Genoa-Milan alle 15 - la lettera del presidente di Serie A al sindaco di Genova : “Egregio Sig. sindaco, La ringrazio molto per la Sua cortese comunicazione di ieri sera inerente la gara di Serie A TIM Genoa-Milan, in relazione alla quale mi trovo mio malgrado costretto a rappresentarLe come la decisione di anticipare l’orario di disputa della partita, rispetto a quanto inizialmente previsto da questa Lega, sia dipesa esclusivamente da una precisa indicazione pervenuta dalle autorita’ responsabili ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative : altro scatto del Genoa e le intenzione di Fiorentina - Parma e Udinese : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A è ormai entrato nella fase importante, i club di Serie A si muovono con l’intenzione di rinforzarsi per la seconda parte di stagione, ecco il punto della rosea. Continua la ricerca della Fiorentina ad un centrocampista, per adesso il West Ham ha chiuso la porta per Obiang ma non è da escludere un nuovo tentativo, nel frattempo nel mirino è finito Traore dell’Empoli, la ...

Genoa-Milan alle 15 - la Serie A al sindaco Bucci : “Non dipende da noi” : Il presidente della Lega di Serie A Gaetano Miccichè ha risposto al sindaco di Genova Marco Bucci sulla scelta di far giocare Genoa-Milan alle 15 di lunedì. L'articolo Genoa-Milan alle 15, la Serie A al sindaco Bucci: “Non dipende da noi” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - Genoa-Milan anticipata : ecco quando si disputerà il match : Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, la Lega Serie A ha annunciato il cambio di orario per Genoa-Milan. Stando alle nuove disposizioni dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del ministero dell’Interno, il match tra liguri e rossoneri sarà disputato lunedì 21 gennaio alle ore 15 e non invece alle 21, come era originariamente previsto. La partita contro il Grifone sarà la prima del nuovo anno e del ...

Serie A - variazione orario di Genoa-Milan e Juve-Chievo : tifosi furiosi : Sono state comunicate le variazioni valida per la prossima giornata del campionato di Serie A, tifosi genoani infuriati per la decisione della Lega calcio di anticipare alle 15 la sfida contro il Milan, inizialmente prevista per le 21 di lunedì 21 gennaio. “Così non si vuole far andare la gente allo stadio”. Molti scrivono chiaramente di voler “boicottare in ogni caso la partita” e invitano a non recarsi al ...

Serie A Genoa-Milan anticipata alle 15 del 21/1 : ROMA - Su disposizione dell'Osservatorio sulle manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno, la partita Genoa - Milan , valida per la 20/a giornata del campionato di Serie A si disputi alle ore ...

Serie A - Genoa-Milan anticipata alle 15 dI lunedì 21 gennaio. Inter - aperta la curva 'chiusa' ai bambini : Su disposizione dell'Osservatorio sulle manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno, la partita Genoa-Mila n, valida per la 20/a giornata del campionato di Serie A si disputi alle ore 15 del 21 ...