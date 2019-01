Gelo e neve in arrivo sull’Italia 

Meteo - arriva il medicane : «Gelo e neve per una settimana anche al Sud» : Freddo, gelo e neve piombano sull'Italia: inizia oggi infatti, afferma il team del sito ilMeteo.it, una settimana di freddo che si abbatterà su tutte le regioni Centro-Settentrionali (in...

Maltempo in Italia - Gelo artico in arrivo. Possibile neve a Roma giovedì 24 : Teleborsa, - Ondata di freddo artico in arrivo sull'Italia. Possibile neve a Roma in settimana, probabilmente giovedì 24 gennaio. Nevicate, comunque, sin dalla giornata di domani, lunedì 21, sulle ...

Stati Uniti - 5000 voli cancellati per neve e Gelo - : Uno degli aeroporti più colpiti è quello di Boston dove sono state annullate 650 partenze. Lunedì il freddo raggiungerà il suo apice con 20 gradi sotto lo zero

Clima - ondata di neve e Gelo in USA : Trump - “ci vorrebbe un po’ di riscaldamento globale” : “State attenti e cercate di rimanere a casa. Ampie zone del Paese stanno soffrendo per la tremenda quantità di neve e per il freddo quasi record“, “non sarebbe male avere un po’ del caro, vecchio riscaldamento globale proprio ora“: lo scrive su Twitter il presidente Donald Trump, mentre gli Stati Uniti stanno affrontando un’ondata di neve e gelo. L'articolo Clima, ondata di neve e gelo in USA: Trump, “ci ...

Meteo - allerta maltempo : neve - freddo e Gelo sull’Italia. Le previsioni : Se pensavate che l’inverno scappasse via senza lasciare traccia allora vi sbagliavate di grosso. Secondo le ultime proiezioni infatti freddo, gelo e neve stanno per abbattersi sul nostro Paese.Tra oggi e domani, scrive il Meteo.it, le correnti d’aria sull’Italia, piegheranno da quadranti sud occidentali per effetto di un vortice di bassa pressione che andrà a formarsi su tutta la Penisola. Il tempo è destinato dunque a peggiorare ed ...

Previsioni meteo - dal 20 gennaio neve e Gelo sull'Italia : gelo e neve: questo ci aspetta secondo il meteo a partire dal 20 gennaio. Da questa domenica, infatti, per le Previsioni degli esperti dei fenomeni meteorologici arriverà dunque la fase più dura dell'inverno, per effetto di un fenomeno chiamato "stratworming". Esso consiste in un particolare aumento della temperatura della stratosfera, che è cominciato alla fine del 2018, e che produce ora le sue naturali conseguenze in termini di crollo anomalo ...

Gelo e neve negli USA - bambina rimane chiusa fuori casa con -29°C - trovata congelata : “Sembrava una bambola” : Una bambina di 2 anni e mezzo del New Hampshire, nel nord-est degli Stati Uniti, a piedi scalzi e avvolta solo in una camicia da notte, è stata trovata morta al freddo a pochi metri dalla porta di casa da cui era uscita, senza poi riuscire a rientrare. La polizia nella piccola città di Newport ha dichiarato di aver ricevuto diverse chiamate di emergenza intorno alle 7.10 del mattino (ora locale) di ieri, 14 gennaio, riguardo una bambina priva di ...

Gelo e neve a Vittoria : danni ingenti all'agricoltura : Gelo e neve a Vittoria, la Commissione straordinaria chiede alla Regione il riconoscimento dello stato di calamità naturale per danni all'agricoltura

Italia nella morsa di maltempo - neve e Gelo : scuole chiuse e disagi per il ghiaccio : L’inizio del 2019 vede l’Italia “capovolta” con il sud nella morsa del freddo e il nord alle prese con la siccità e temperature al di sopra alla media che alimentano il rischio incendi. Nelle campagne del sud – sottolinea la Coldiretti – le temperature sotto lo zero danneggiano le coltivazioni invernali, e a preoccupare è anche il peso della neve sulle piante e sulle serre. Il conto per l’agricoltura – continua la Coldiretti – potrebbe ...

Neve e Gelo al centro sud della penisola - meglio altrove : Roma - Sta raggiungendo il culmine la seconda irruzione artica del 2019 ed è sull'Adriatico che si concentrano le masse di aria fredda in discesa dalle latitudini settentrionali. Sono in corso nevicate che raggiungono localmente quote di pianura tra basse Marche ed Abruzzo, alle prese con piogge sulle coste ma con fenomeni che si trasformano in Neve inoltrandosi verso l'interno, già a quote pianeggianti. In Abruzzo la Neve ...

Gelo neve e disagi nel Mediterraneo orientale : colpite Siria e Libano : Le correnti fredde artiche stanno interessando da giorni non solo il Mediterraneo centrale, segnatamente il centro-sud e i Balcani, ma anche i settori più orientali che bagnano Paesi come Libano e...

Maltempo : il 2019 inizia con l’Italia nella morsa del Gelo - bufere di neve raddoppiate : Il 2019 è iniziato con l’Italia nella morsa del gelo dopo che il 2018 ha fatto registrare lungo la Penisola un aumento record delle tempeste di neve più che raddoppiate rispetto all’anno prima passando da 10 a 22. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sulla banca dati degli eventi meteo estremi in Europa (Eswd) in relazione all’ultima ondata di freddo e Maltempo che sta colpendo in particolare il centro sud dell’Italia con la chiusura ...

Meteo - Gelo polare sull'Italia : 'Temperature giù fino a -5°'. Sabato la tregua - domenica neve : In queste ore il nuovo ingresso di aria polare sta facendo peggiorare il tempo al Centro-Sud. Il team del sito ilMeteo.it avvisa che sulle regioni adriatiche centro-meridionali, sulla Basilicata, ...