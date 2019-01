Ermal Meta | padre | fidanzata e storia La carriera del cantante

Sanremo 2019 : anche Ermal Meta - Fabrizio Moro e Guè Pequeno per i duetti con i cantanti in gara : Ecco i primi nomi The post Sanremo 2019: anche Ermal Meta, Fabrizio Moro e Guè Pequeno per i duetti con i cantanti in gara appeared first on News Mtv Italia.

Sanremo - Baglioni rivela i primi duetti : ritornano all'Ariston Fabrizio Moro ed Ermal Meta : A partire dal 5 e fino al 9 febbraio si terrà la kermesse musicale più attesa dagli italiani, ovvero quella del Festival di Sanremo 2019, che avrà luogo nella suggestiva riviera ligure. A diversi giorni dallo start ufficiale della messa in onda di Sanremo, che nel 2019 giunge alla sua sessantanovesima edizione consecutiva, sono trapelate in rete delle nuove indiscrezioni, concernenti la gara della canzone made in Italy, e i primi duetti che ...

Gli ospiti dei duetti del Festival di Sanremo 2019 - da Ermal Meta a Fabrizio Moro - Rocco Hunt e Fiorello chi vedremo l’8 febbraio : Si sono tenuti oggi a Milano gli ascolti delle canzoni del Festival di Sanremo 2019 e, contestualmente, sono stati annunciati gli ospiti dei primi 12 duetti che prenderanno vita nella quarta serata di venerdì 8 febbraio. Tra gli artisti sul palco dell'Ariston in duetto con i Campioni ci saranno i vincitori in carica: Ermal Meta e Fabrizio Moro. Il primo duetterà con Simone Cristicchi, ricambiando il favore dello scorso anno, il secondo ...

Ermal Meta alla Fondazione Mirafiore per il recupero dell'evento del 30 novembre : gli ultimi dettagli : Ermal Meta alla Fondazione Mirafiore per il recupero della data annullata del 30 novembre che aveva dovuto rimandare a causa di una brutta influenza che l'aveva costretto a letto. Mantenute le promesse, l'artista di Fier sarà nuovamente a Serralunga D'Alba, in provincia di Cuneo, per la lectio magistralis dal titolo Le strade della parola: in viaggio con Ermal Meta. L'incontro si terrà presso il Teatro della Fondazione il 21 gennaio a partire ...

Un incontro con Ermal Meta a Catania all’asta per sostenere la Lega del Filo d’Oro : Sono attive su Charity Stars 2 aste che consentiranno a 4 persone di incontrare Ermal Meta in occasione del concerto che terrà l'11 febbraio al Teatro Metropolitan di Catania. La base d'asta è di 200 euro, i vincitori saranno 2 in tutto, uno per asta. Ogni vincitore potrà portare con sé un accompagnatore, per un totale di 4 persone che incontreranno Ermal Meta in occasione del concerto in programma a Catania, nell'ambito del tour teatrale con ...

Ermal Meta racconta la collaborazione con J-Ax e il suo anno “incredibile” prima della festa al Forum di Assago : Ermal Meta a Radio Italia presenta il cofanetto Non Abbiamo Armi - Il Concerto, in uscita il 25 gennaio anticipato dal singolo Un'Altra Volta da Rischiare feat. J-Ax. Non Abbiamo Armi - Il Concerto contiene il DVD del concerto al Forum di Assago (Milano) di aprile 2018, un album live e due inediti: "Ne avrei voluti mettere anche di più ma non ci stavano", commenta ironicamente l'artista che racconta l'incontro artistico con J-Ax, un artista che ...

Le parole di Ermal Meta sui migranti a supporto di Baglioni : “La politica sfrutta il tema e lo trasforma in un’arma di distrazione di massa” : Le parole di Ermal Meta sui migranti sono su La Stampa del 12 gennaio a cura di Luca Dondoni. Da sempre sensibile al tema dell'immigrazione, Ermal Meta è intervenuto su La Stampa in seguito alle critiche mosse da Salvini a Claudio Baglioni dopo le parole pronunciate nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del Festival di Sanremo. Il direttore artistico è stato invitato dal ministro dell'Interno a "cantare", a ...

Al via la prevendita generale per il concerto di Ermal Meta al Mediolanum Forum di Assago del 20 aprile 2019 : La prevendita generale per il concerto di Ermal Meta al Mediolanum Forum di Assago è finalmente partita. Dopo giorni di prelazione con Radio105, i fan possono finalmente acquistare i biglietti sulle piattaforme ufficiali nei quali sono presenti i ticket per ogni ordine di posti. Come di consueto, la consegna dei biglietti sarà garantita tramite le modalità abituali. Sarà quindi messa a disposizione quella con corriere espresso e quella con ...

Un’altra volta da rischiare di Ermal Meta e J-Ax la più alta new entry della classifica Airplay : i brani più trasmessi in radio : Un'altra volta da rischiare di Ermal Meta e J-Ax entra nella classifica dei brani più trasmessi in radio alla posizione numero 26: è la più alta nuova entrata della settimana compresa tra il 4 e il 10 gennaio 2019. Dal momento del rilascio, lo scorso venerdì, Un'altra volta da rischiare è stata supportata e trasmessa dalle radio italiane al punto da entrare direttamente alla posizione numero 26 della classifica Airplay, un risultato degno di ...

Prezzi dei biglietti per Ermal Meta al Forum di Assago (Milano) il 20 aprile 2019 - prevendita al via : Parte oggi la prevendita dei biglietti per Ermal Meta al Forum di Assago (Milano) il prossimo 20 aprile. Dalle ore 9.00 di mercoledì 9 gennaio, i biglietti per l'evento sono disponibili in anteprima esclusiva per gli utenti di Radio 105, dopo aver scaricato dal sito il codice utile per l'acquisto su TicketOne.it. La prevendita anticipata sarà disponibile fino alle ore 23.59 di sabato 12 gennaio. Domenica 13 gennaio alle ore 9.00 verrà invece ...

Nel video di Un’altra volta da rischiare di Ermal Meta e J-Ax l’amore trionfa contro ogni demone : Da oggi è disponibile il video di Un'altra volta da rischiare, il nuovo singolo di Ermal Meta feat. J-Ax in radio e in digitale dal 4 gennaio 2019. Il brano anticipa il cofanetto Non abbiamo armi - Il concerto di Ermal Meta, con la registrazione in DVD del concerto-evento al Forum di Assago (Milano) dello scorso anno, un disco live e due inediti. L'uscita anticipa il tour nei teatri con Gnu Quartet da gennaio a marzo ed un live di arrivederci ...

Un’altra volta da rischiare di Ermal Meta e J-Ax - testo e significato : un nuovo amore tutto da scoprire : testo e significato di Un’altra volta da rischiare, il nuovo singolo di Ermal Meta in radio dal 4 gennaio 2019. Il brano inedito è cantato in duetto con il rapper italiano J-Ax e sarà contenuto in un cofanetto speciale che Meta pubblicherà il prossimo 25 gennaio. Ermal Meta torna in rotazione radiofonica con un nuovo singolo in featuring con J-Ax “Un’altra volta da rischiare” è il titolo del nuovissimo singolo di Ermal ...

