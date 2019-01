Corpo umano | le nove parti inutili che non sapete di avere Sono i rifiuti

Le parti inutili del Corpo umano : ecco quali sono i ‘rifiuti dell’evoluzione’ che stanno scomparendo : Quella più nota che conosciamo tutti è l’appendice, ma le parti del corpo che ‘non servono più‘ sono diverse e alcune non le abbiamo nemmeno mai notate. A metterne in fila nove in una serie di tweet, poi ripresi da diversi siti statunitensi, è stata Dorsa Amir, antropologa evoluzionista del Boston College. Questi “rifiuti dell’evoluzione”, spiega l’esperta, sono definite “strutture ...

Le parti inutili del Corpo umano : ecco quali sono i ‘rifiuti dell’evoluzione’ che abbiamo ma non utilizziamo : Quella più nota che conosciamo tutti è l’appendice, ma le parti del corpo che ‘non servono più‘ sono diverse e alcune non le abbiamo nemmeno mai notate. A metterne in fila nove in una serie di tweet, poi ripresi da diversi siti statunitensi, è stata Dorsa Amir, antropologa evoluzionista del Boston College. Questi “rifiuti dell’evoluzione”, spiega l’esperta, sono definite “strutture ...

Nel Corpo umano almeno 5.000 specie di batteri : Aggiornato il catalogo dei batteri del corpo umano: dalle circa 1.500 specie finora note ora ne comprende quasi 5.000 specie e molte di queste, circa il 77%, erano finora sconosciute; altre ancora, ...

Scoperti nuovi batteri del Corpo umano : nuove frontiere di studio per obesità - diabete e tumori : E’ stato aggiornato il catalogo dei batteri del corpo umano, in seguito ad un nuovo censimento: dalle circa 1.500 specie note fino a questo momento, ora ne comprende quasi 5.000 specie e molte di queste, circa il 77%, erano finora sconosciute; altre ancora, alcune centinaia, sono distribuite in modo diverso nelle popolazioni, a seconda del grado di industrializzazione. La ricerca, pubblicata sulla rivista Cell, è guidata ...

Punti di repere : Corpo umano : I Punti di repere non sono Punti di ricamo come quelli del punto croce, ma dei riferimenti che servono quando ci si vuole riferire al nostro corpo. Vediamo quali sono e quando risultano utili. Sono quasi ovunque perché servono per “orientarci” in ogni zona. (altro…) The post Punti di repere: corpo umano appeared first on Idee Green.

“Medicina al Plasma : dalle Stelle al Corpo umano” : domani la conferenza al Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria : Giovedì 27 dicembre ore 21 presso il Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria il Dott. Gianluca De Masi, fisico ricercatore presso Consorzio RFX di Padova e Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, illustrerà le principali caratteristiche della Medicina al Plasma in un percorso che dalle Stelle porta alla cura innovativa di alcune patologie molto comuni. La Medicina al Plasma è una disciplina scientifica che si è sviluppata ...