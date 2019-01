Claudia Gerini a Domenica In: «Verdone era il mio idolo, la cintura nera mi ha dato sicurezza»

attualitavip.myblog

(Di lunedì 21 gennaio 2019) “Lami haconsapevolezza e sicurezza in me stessa”,, ospite di “In” di Mara Venier su Rai Uno parla della sua passione dello sport, che l’ha portata ad ottenere ladi Taekwondo: “Colgo le sfide e mi piace essere dinamica, qui ci sono calci spettacolari, dati nel punto giusto. Io venivo dalla danza e sono elastica quindi riuscita subito bene. Questo sport mi dà equilibrio e comunque quando arriva un presunto aggressore il tuo approccio è diverso, perché tu potenzialmente ti puoi difendere. Ho fatto l’esame per lain federazione, erano tutte ragazzine e io avevo circa quarant’anni”.La sua carriera è iniziata a “Non è la Rai”: “Un periodo bellissimo, ci divertivamo era una specie di accademia. Ho alcune amiche che vengono da quel periodo e ancora ci vediamo”. Proprio con la Venier ha girato uno dei suoi primi film, “Night ...