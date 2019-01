BCE | maggiori dettagli sullo smaltimento NPL | suddivisi gli istituti in tre macro-fasce

Blastingnews

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Secondo indiscrezioni riportare dal Sole 24 ore, assieme alla bozze sui requisiti prudenziali SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), la Vigilanza della Banca Centrale avrebbe anche fornito precisi obbiettivi in termini di tasso di copertura obbiettivo dei crediti deteriorati, suddividendo le banche italiane in 3 gruppi in base alle condizioni di partenza.Nei giorni scorsi, la notizia che per Monte Paschi di Siena avrebbe dovuto azzerare il valore di bilancio di tutti i crediti deteriorati in essere entro il 2026, aveva innescato una serie di vendite su tutto il comparto dei bancari, nell'ipotesi che queste nuove indicazioni potessero impattare negativamente sui risultati d'esercizio....