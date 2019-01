Arriva il nuovo libro di J K Rowling

Gestione delle emergenze : a Roma Arriva un nuovo piano di Protezione Civile : Roma Capitale si doterà di un nuovo piano di Protezione Civile per gestire le emergenze e pianificare le operazioni di soccorso: la Giunta capitolina ha approvato il testo del nuovo strumento che subentrerà a quello attualmente in vigore risalente a 10 anni fa. “Dopo dieci anni, Roma Capitale avrà un nuovo piano di Protezione Civile. Un documento importante, organico, flessibile, in continuo aggiornamento. C’era bisogno di adeguare ...

Beppe Grillo Arriva su RaiDue con “C’è Grillo” : “Il nuovo format ideato da Carlo Freccero che racconta i grandi personaggi della tv italiana” : “Al via il nuovo format targato Freccero che vede i grandi personaggi della tivù italiana, in alcune delle pagine più belle ‘scritte’ da loro, sul piccolo schermo. L’obiettivo del format ideato da Carlo Freccero, è anche quello di colmare i vuoti di palinsesto di gennaio e febbraio, con una programmazione di qualità”, annuncia la Rai con una nota stampa. Operazione low budget già testata lo scorso 5 gennaio con ...

Gerry Scotti non si ferma : Arriva il nuovo game show su Canale 5 : Gerry Scotti registrerà un nuovo game show: l’indiscrezione svela anche dove e quando vedremo il programma Gerry Scotti non si ferma. The Wall, Tu Si Que Vales, Chi vuol essere milionario?, Caduta Libera, Striscia la Notizia e ora un’altra avventura. Il conduttore classe 1956 è infatti pronto a sbarcare con un programma televisivo inedito. A […] L'articolo Gerry Scotti non si ferma: arriva il nuovo game show su Canale 5 ...

Papa Francesco - la bomba del cardinale Kasper : "L'accusa per farlo fuori e Arrivare al nuovo conclave" : Ombre nerissime su Papa Francesco. Ombre nere condensate in questa frase del cardinale Walter Kasper: "Ci sono persone che semplicemente non amano questo pontificato. Vogliono che finisca il prima possibile per avere quindi, per così dire, un nuovo conclave. Vogliono anche che vada in loro favore, c

Gran Turismo Sport : è Arrivato un nuovo aggiornamento che introduce molte novità : Il tanto atteso aggiornamento di gennaio di Gran Turismo Sport (che Gearnuke prontamente segnala) è finalmente arrivato e introduce corpose novità: da oggi sono infatti disponibili 8 nuove auto, un nuovo evento della Lega GT, la reintroduzione di un circuito e una serie di round aggiuntivi. Scopriamo insieme tutto ciò che vi attende nella versione 1.32 del titolo Poliphony Digital.Partiamo, anzitutto, dalle nuove auto che potrete ...

Calciomercato Juventus - Arriva il nuovo terzino sinistro : i dettagli : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Calciomercato, la Juventus starebbe valutando la possibilità di mettere le mani su un nuovo terzino sinistro. Un modo per tutelarsi in vista della prossima estate quando i bianconeri potrebbero ritrovarsi ad ascoltare alcune offerte interessanti per Alex Sandro. Nonostante il terzino brasiliano abbia rinnovato il suo […] L'articolo Calciomercato Juventus, arriva ...

Higuain-Chelsea - nuovo retroscena : Arriva la decisione della Juventus : HIGUAIN CHELSEA- Come trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, Gonzalo Higuain starebbe riflettendo molto attentamente sul suo prossimo futuro. La sensazione è che l’attaccante argentino abbia già deciso di lasciare il Milan per abbracciare Sarri al Chelsea. Tuttavia tutto potrebbe dipendere dai piani rossoneri, i quali avrebbero già riservato le loro attenzioni su Piatek. Servirà […] L'articolo Higuain-Chelsea, nuovo ...

Il Real Madrid su Kane - richiesta shock del Tottenham : il nuovo attaccante del Siviglia Arriva dal Barcellona : Il calciomercato entra sempre più nel vivo, non solo le trattative per gennaio ma anche per la prossima stagione. Il forte attaccante del Tottenham Kane è finito nel mirino del Real Madrid, sarebbe il rinforzo perfetto per i Blancos. Ma secondo quanto riporta As il club inglese, ha fissato per il calciatore una clausola rescissoria-monstre: 350 milioni. Contatto fra un emissario del Real Madrid e la dirigenza del Tottenham ma la richiesta ...

Nuovo episodio di razzismo - Arriva la stangata : 12 giornate di squalifica! [DETTAGLI] : Nuove episodio di razzismo e provvedimento esemplare. Sono ben 12 le giornate di squalifica inflitte ad un calciatore per una frase rivolta ad un avversario, stangata nei confronti di un adolescente che milita nella formazione Giovanissimi regionali di una squadra della provincia di Prato, come riferisce ‘La Nazione’ nella cronaca di Lucca, l’episodio si è verificato nel corso di una partita fra ragazzi under 15, ...

F1 - clamoroso colpo di scena nel futuro di Arrivabene : l’ex Ferrari vicino ad un nuovo team : Dopo la chiusura della sua esperienza in Ferrari, Arrivabene sarebbe vicino a diventare team principal di un nuovo team in Formula 1 Maurizio Arrivabene potrebbe rimanere lontano dalla Formula 1 per poco tempo, ripartendo niente meno che dall’Alfa-Sauber. Secondo quanto rende noto la Bild, l’ex team principal della Ferrari sarebbe vicino a ricoprire lo stesso ruolo nella scuderia svizzera, affiancando Vasseur nel progetto di ...

Arriva il nuovo zoom ultra-grandangolare Nikkor per le mirrorless Nikon Z7 e Z6 : Si amplia il parco della ottiche native per il nuovo formato della casa giapponese. Ecco gli altri obiettivi in rampa di lancio

Presentazione nuovo presidente Reggina : Arriva il closing - ecco la firma di Luca Gallo! [FOTO] : 1/7 ...

Calciomercato Juventus - Paratici accelera : Arriva il nuovo terzino : Calciomercato Juventus- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe riflettendo attentamente sul possibile nuovo terzino sinistro. Nonostante il rinnovo di Alex Sandro, Paratici sarebbe pronto ad ascoltare potenziali offerte per il terzino brasiliano. L’ex Porto piace parecchio a United, PSG e City. Ecco perchè la dirigenza juventina dopo il rinnovo con […] L'articolo Calciomercato Juventus, ...

Cannabis libera - nuovo DDL Arriva al Senato - si riaccendono le speranze dei consumatori : Si riaccendono le speranze dei sempre consumatori di Cannabis presenti sul territorio italiano. Un nuovo disegno di legge, il cui scopo è dichiaratamente quello di legalizzare la coltivazione e regolamentare il commercio della suddetta pianta e dei suoi derivati, è stato infatti presentato oggi in Senato dal Senatore cinquestelle Matteo Mantero. I punti fondamentali del DDL Sono sostanzialmente tre i punti fondamentali della proposta di legge, ...