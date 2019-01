Apple | l' iPhone SE torna in vendita negli Usa

Apple : batteria e display saranno il punto forte del prossimo iPhone : Le indiscrezioni dalla Cina sui melafonini attesi in autunno, dalla batteria più potente al potenziamento del riconoscimento facciale

Nuovi iPhone - gli ultimi rumors dalla rete. Tutti i segreti dei nuovi modelli Apple : Il mondo che gira attorno all' iPhone non si ferma mai, perché all'indomani della presentazioni di ogni nuovo modello inizia la girandola di voci e anticipazioni riguardo il prossimo telefono firmato ...

Apple riduce le assunzioni. Pesa il "virus" dell'iPhone : Apple, prima del lancio dell'iPhone, aveva solo 16mila dipendenti. Oggi ne ha 132mila. Tutto grazie a suo smartphone, il primo interamente touch screen che, dal suo debutto nel 2007 - Steve Jobs venne ...

Apple - calo vendite iPhone per sostituzione batterie a basso costo/ Dati del bilancio ultimo trimestre 2018 : La Apple potrebbe aver trovato il motivo del calo delle vendite degli iPhone, rintracciandolo nella sostituzione delle batterie a basso costo.

Perché Apple ha sostituito milioni di batterie di iPhone nel 2018 : Verso la fine del 2017 Apple era alle prese con uno degli scivoloni più clamorosi della sua storia recente: l’ammissione che — in presenza di una batteria danneggiata o usurata — i suoi iPhone venivano fatti correre a velocità ridotta senza avvisare i proprietari. Per rimediare, dall’inizio del 2018 il gruppo ha iniziato a offrire sostituzioni della batteria più economiche, che ora sappiamo aver avuto un impatto sui conti della ...

Apple - IPHONE X : TRIPLA FOTOCAMERA NEL 2019/ Indiscrezione Wall Street Journal : nuova gamma con tre modelli : APPLE lancerà tre IPHONE nel 2019. Indiscrezione del WSJ: il modello meno costoso sarà l'erede dell'XR, quello di punta avrà una TRIPLA FOTOCAMERA

Apple lancerà altri 3 iPhone nel 2019. E arriva la tripla fotocamera : Sono passati solo un paio di giorni da quando è trapelata online l’immagine, dubbia ma suggestiva, di uno dei prossimi iPhone prodotti da Apple — un dispositivo dalle tre fotocamere e dal look non esattamente elegante. A dare credito all’ipotesi di un iPhone con tripla fotocamera è intervenuto in queste ore il Wall Street Journal con ulteriori indiscrezioni. Stando alle fonti del quotidiano statunitense, la casa di Cupertino avrebbe ...

Scontato l’iPhone 2019 con tripla fotocamera - Apple dovrebbe puntare ad altro : Già ad inizio anno, non potevano mancare iu rumor sui prossimi iPhone 2019 ai quali spetta un compito molto delicato: quello probabilmente di risollevare le sorti di Apple che per la generazione corrente di melafonini si è vista non solo costretta a tagliare la sua produzione, ma anche vedere il suo titolo di Cupertino in borsa essere abbattuto e non poco. Il brand statunitense ha bisogno di mostrare gli artigli e c'è da capire fin da subito sei ...

"Apple lancerà tre nuovi modelli di iPhone in autunno" : Le indiscrezioni comparse sul Wall Street Journal. Uno dei tre nuovi smartphone dovrà aggiornale l'iPhone Xr le cui vendite fin qui hanno deluso

Apple taglia del 10% la produzione di iPhone. In vista un altro trimestre difficile : Ancora tagli, ancora notizie che suggeriscono un primo trimestre 2019 complicato per Apple. La Mela avrebbe comunicato ai suoi fornitori una riduzione della produzione del 10% tra gennaio e marzo. Lo ...

Apple - PREZZI TAGLIATI SU IPHONE 8 E XR/ L'azienda della mela medita il riscatto : La APPLE è in crisi, le vendite dell'IPHONE XR non vanno come ci si aspettava soprattutto sul mercato cinese. Ecco tutti i motivi

Apple taglia la produzione di iPhone del 10 per cento : Intanto lo stipendio di Cook sale a 15,7 milioni: guadagna 283 volte la paga mediana dei dipendenti. Per lui anche 294 mila spesi in jet privati

Crisi Apple - iPhone XR non vende/ Perché questo flop sul mercato? : La Apple è in Crisi, le vendite dell'iPhone XR non vanno come ci si aspettava soprattutto sul mercato cinese. Ecco tutti i motivi

Apple - l'iPhone non tira più : tagliata la produzione del 2019 : Apple, ma non solo: a frenare è la tecnologia per come l'abbiamo conosciuta sino ad oggi. Accanto alla mela più famosa del mondo, infatti, anche Samsung rallenta. Si delinea così uno scenario che, per ...