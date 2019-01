Anzio | alla rievocazione dello sbarco anziana prende a colpi di borsetta soldato tedesco

Coppa Italia - nessuna sAnzione alla Lazio per i cori antisemiti : nessuna sanzione da parte del giudice sportivo nei confronti della Lazio per i cori a sfondo antisemita intonati da una piccola parte dei tifosi biancocelesti durante il match di Coppa Italia col ...

Inter – Dall’incontro di Coppa Italia alla multa ad Icardi - Spalletti imparziale : “giusto sAnzionare Mauro - le regole sono uguali per tutti” : Luciano Spalletti alla vigilia del primo incontro datato 2019 dell’Inter: l’allenatore nerazzurro e le sue parole sulla multa ad Icardi e sul match di Coppa Italia contro il Benevento “Una squadra come l’Inter deve sempre ambire ad andare a vincere. La Coppa Italia probabilmente oggi è l’obiettivo più vicino da raggiungere, perché rispetto alle altre competizioni che abbiamo a disposizione vi sono meno partite. Però ...

Brindisi di fine anno e tasso alcolemico - ecco le tabelle per non rischiare sAnzioni alla guida [GALLERY] : 1/5 ...

Roberto Fico chiede "il Var" ai questori per le sAnzioni disciplinari dopo la bagarre alla Camera : "Gentili questori, vi chiedo di voler procedere all'esame degli episodi accaduti nel corso delle sedute dell'assemblea in cui si è svolto l'esame del disegno di legge di bilancio, per poterne valutare la rilevanza sotto il profilo disciplinare di cui all'articolo 60, comma 3, del Regolamento della Camera". È quanto si legge in una lettera del presidente della Camera, Roberto Fico, in una lettera ai deputati questori Gregorio ...

L'Ue prolunga le sAnzioni economiche alla Russia per sei mesi : Il Consiglio delL'Ue ha adottato la decisione oggi per procedura scritta e, come previsto per la politica estera, all'unanimità. Le sanzioni prendono di mira i settori finanziario, energetico e della ...

Usa - nuove sAnzioni alla Russia : 3.53 L'amministrazione Usa ha annunciato una nuova serie di sanzioni contro la Russia, motivandole con una "prolungata inosservanza delle norme internazionali". Ad essere colpiti a vario titolo alcuni responsabili dell'intelligence di Mosca e alcuni sogetti giuridico. Allo stesso tempo Washington ha deciso di porre fine alle misure restrittive varate a suo tempo contro alcune industrie russe, compreso il colosso della produzione di alluminio ...

Meloni contro il governo : "Vota sAnzioni alla Russia alla faccia delle aziende italiane" : Giorgia Meloni torna alla carica contro il governo: questa volta sul fronte della sanzioni alla Russia. La leader di Fratelli d'Italia ha dichiarato: "'Via le sanzioni alla Russia!'. Belli gli slogan, le promesse, i proclami. Poi ci sono i fatti, e questi ci dicono che questo governo ieri ha votato supinamente il rinnovo delle sanzioni, alla faccia delle aziende italiane che aspettavano con ansia la liberazione da una zavorra che sulla bilancia ...

Roma - allarme disco : 600 sAnzioni per licenze e uscite di sicurezza : Prime fra tutte le mancanze di licenze , spesso completamente inesistenti sia quelle per aprire, nonché per somministrare cibi e bevande, e anche per spettacoli danzanti, e delle uscite di sicurezza. ...

La manovra da lunedì alla Camera - Tria : 'Le sAnzioni si possono evitare' : Il governo potrebbe porre la questione di fiducia dopo la discussione generale. Il ministro dell'Economia si dice fiducioso di evitare sanzioni dall'Unione europea. E sui tagli si sbilancia Salvini: '...

Dl Fisco - via libera del Senato : va alla Camera. Sulla fattura elettronica sAnzioni soft fino a settembre 2019 : Nessuna sanzione fino al 30 settembre 2019 per chi non utilizza la fattura elettronica, se si tratta di contribuenti che versano l’Iva ogni mese. La moratoria è una delle ultime novità entrate nel decreto fiscale durante il passaggio nell’Aula del Senato, che mercoledì ha dato il via libera al testo con 147 sì, 104 no e 6 astenuti. Ora il decreto, che ha imbarcato norme su materie che con il Fisco non c’entrano nulla, va alla ...

La proposta del M5S : 'SAnzioni più rigide per chi fuma o usa lo smartphone alla guida' : Quella che sta emergendo da qualche ora a questa parte è senza dubbio una notizia che non farà piacere a tutti gli automobilisti ma che probabilmente è un qualcosa di dovuto in nome della sicurezza propria e del prossimo. L'ultima proposta di legge del Movimento 5 Stelle, infatti, vorrebbe una modifica al Codice della strada inasprendo le sanzioni per coloro i quali guidano commettendo alcune infrazioni che oggi come oggi appaiono quasi del ...