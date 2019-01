SuperG | Shiffrin trionfa a Cortina Vonn shock | Finisce qui

Sci - la Shiffrin trionfa nel SuperG di Cortina. Sofia Goggia omaggia Lindsey Vonn : Inoltre, qui ha ottenuto il suo primo podio in Coppa del Mondo di sci nel 2004 e ha eguagliato prima, superato poi, il record di vittorie al femminile di Annemarie Moser-Proll . Voce rotta dall'...

Sci - Mikaela Shiffrin domina il SuperG. Cortina rende omaggio a Lindsey Vonn : Cortina D'AMPEZZO - Il weekend sull' Olympia delle Tofane si chiude con la vittoria di Mikaela Shiffrin . La statunitense vince il terzo SuperG della sua stagione e la gara numero 54 della carriera. ...

Sci - SuperG di Cortina : Mikaela Shiffrin è sempre la più forte - Brignone 11ª : Mikaela Shiffrin vince il superG di Cortina d’Ampezzo confermandosi la più forte sciatrice al mondo: 54esima vittoria in carriera Mikaela Shiffrin si conferma la più forte e vince il superG di Cortina d’Ampezzo. La statunitense, alla 54esima vittoria in carriera, domina la scena anche sulla Olimpia delle Tofane chiudendo la gara col tempo di 1’22”48, alle sue spalle Tina Weirather del Liechtenstein, +0”16, ...

Shiffrin vince il SuperG di Cortina : E' il suo 54/o successo in carriera in coppa, l'undicesimo stagionale, che si aggiunge per la 23enne a tre titoli mondiali, due ori olimpici, una coppa del mondo gia' vinta ed una seconda ormai in ...

Sci alpino - SuperG Cortina 2019 : vince sempre Mikaela Shiffrin. Successo n.54 in Coppa del Mondo - azzurre lontane dal podio : Mikaela Shiffrin non lascia scampo alle avversarie e vince anche il SuperGigante di Cortina valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La statunitense prosegue nel suo cammino inesorabile ed inarrestabile, dominando la scena anche sulla Olimpia delle Tofane. Vittoria numero 54 in carriera per la nativa di Vail, la terza in SuperGigante e, dato ancor più impressionante, la undicesima in questa annata. La dominatrice della Coppa del Mondo ...

Sci alpino - Pagelle SuperG Bormio e Slalom Semmering : Dominik Paris - Kaiser dello Stelvio. Shiffrin da record : Oggi si sono disputati il SuperG maschile di Bormio e lo Slalom femminile di Semmering, prove valide per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. In Valtellina si è imposto Dominik Paris che ha replicato il trionfo di ieri in discesa, in terra austriaca ha invece festeggiato la solita Mikaela Shiffrin. Di seguito le Pagelle degli atleti di punta e degli azzurri che si sono messi maggiormente in luce. SuperG MASCHILE Bormio: Dominik ...

Sci alpino - Pagelle gigante Val d’Isere e SuperG St. Moritz 2018 : Hirscher e Shiffrin fenomeni - buon Tonetti - out Brignone : Oggi si sono disputati il gigante maschile della Val d’Isere e il gigante femminile di St. Moritz, prove valide per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Di seguito le Pagelle degli atleti a podio e degli azzurri che si sono messi maggiormente in vista. gigante MASCHILE VAL D’ISERE 2018: MARCEL Hirscher: 10. Fenomeno assoluto, un mostro incredibile che demolisce letteralmente la concorrenza: l’austriaco ha vinto ...

La Shiffrin vince il SuperG a St.Moritz : ... 8 DIC - Ancora uno strepitoso successo - il quarto stagionale e il 47/o in carriera, a soli 23 anni - per la statunitense Mikaela Shiffrin che, in 1'11"30, si è imposta nel SuperG di Coppa del mondo,...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin cala il bis dopo Lake Louise : l’americana si prende anche il SuperG di St. Moritz : Shiffrin ancora regina, a St. Moritz vince il secondo SuperG di fila. Curtoni miglior azzurra, Bassino e Marsaglia in crescita Non aveva mai conquistato un SuperG in vita sua, ora Mikaela Shiffrin sembra essersi trasformata nella regina anche di questa specialità. dopo aver fatto la storia a Lake Louise, dove è diventata la prima atleta di sempre (maschi compresi) a vincere in tutte le sei specialità dello sci alpino, la statunitense si ...

Sci - SuperGigante Saint Moritz : vince la statunitense Mikaela Shiffrin : Ancora uno strepitoso successo - il quarto stagionale e il 47/o in carriera, a soli 23 anni - per la statunitense Mikaela Shiffrin che, in 1'11"30, si è imposta nel SuperG di Coppa del mondo, a Saint-Moritz. Secondo posto , 1'11"58, per la svizzera Lara Gut-Behrami, sposa del capitano dell'Udinese, e terzo in 1'11"72 per Tina Weirather del Liechtenstein. Fuori per cadute senza danni ...

Sci : trionfo della Shiffrin nel SuperG di St. Moritz - cade la Brignone : ST. Moritz, SVIZZERA, - Mikaela Shiffrin vede a un passo un'altra vittoria in Coppa del Mondo. L'americanaha trionfato nel super-G di St.Moritz : 1'11'30 il tempo che le ha consentito di precedere Lara Gut , +0'28, e Tina Weirather , +0'42,. Elena Curtoni , 11esima, è sta la migliore ...