Pallavolo – Samsung Galaxy A Coppa Italia | Igor e Imoco alle Final Four | eliminate Cuneo

Pallavolo - si torna in campo per definire le quattro semifinaliste della Samsung Galaxy A Coppa Italia : Samsung Galaxy A Coppa Italia, in tre giorni i match di ritorno dei quarti di finale Tre giorni per definire le quattro sfidanti delle Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia. Tra sabato 19 e lunedì 21 gennaio si disputeranno le gare di ritorno dei quarti di finale, al termine delle quali si conosceranno i nomi delle squadre che all’AGSM Forum di Verona, nel weekend del 2 e 3 febbraio, si contenderanno il trofeo. Cominceranno le due ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup - la preview della 16ª giornata : che lotta in zona Playoff! : Samsung Volley Cup: si torna subito in campo, sabato Pomì-Il Bisonte su Rai Sport + HD. Igor a Bergamo, al via la saga Imoco-Saugella. Scandicci ospita Chieri, a Busto arriva Cuneo. Brescia affronta il Club Italia. Sugli spalti del PalaRadi la protesta contro la discriminazione delle donne Appena affrontato il turno infrasettimanale, la Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile torna subito in campo per la 16ª giornata di Regular Season, ...

Pallavolo – Samsung Galaxy A Coppa Italia : gli accoppiamenti dei quarti di finale : Samsung Galaxy A Coppa Italia: si chiude il girone di andata della Regular Season, ecco gli accoppiamenti dei quarti di finale. In campo mercoledì 16 e domenica 20 gennaio Il Bisonte Firenze e Bosca San Bernardo Cuneo sono le ultime due qualificate alla Samsung Galaxy A Coppa Italia di Serie A1 Femminile. L’ultima giornata del girone di andata di Regular Season ha decretato le otto squadre che si contenderanno il trofeo che ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup : il posticipo della nona giornata è della Saugella : Samsung Volley Cup: il posticipo della nona giornata è della Saugella, alla Candy Arena di Monza batte 3-0 la Pomì Casalmaggiore e si riprende il sesto posto in classifica Monday night spettacolare per la Saugella Monza di Miguel Angel Falasca, che nel posticipo della nona giornata di andata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile si impone con un rotondo 3-0 sulla Pomì Casalmaggiore, regalandosi tre punti pesanti per la classifica ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup A2 : inizia il girone di ritorno con la sfida tra Roma e Mondovì nel Girone A : Nel Girone B big match tra Delta Informatica e Omag, la capolista Bartoccini a Ravenna Girone A In testa con 20 punti (bilancio di 7 vittorie e una sola sconfitta), LPM Bam Mondovì e Volley Soverato cominciano il Girone di ritorno della Samsung Volley Cup di Serie A2 Femminile in trasferta. Le pumine di Davide Delmati saranno impegnate nel classico testa coda in casa dell’Acqua&Sapone Roma Volley Group, una partita che ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup : l’ottava giornata è tutta di domenica : Big match a Novara e Busto Arsizio, impegni interni per Pomì e Imoco. La Zanetti cerca il tris, Il Bisonte a Cuneo. Live su LVF TV Si disputa tutta di domenica l’ottava giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. L’Igor Gorgonzola Novara, neo capolista solitaria dopo il successo ottenuto al PalaVerde nel recupero di mercoledì scorso, affronterà un altro impegno complicato, contro la Saugella Team Monza. Per ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup A2 - il programma dell’8ª giornata : big match tra Orvieto e Soverato nel girone A. : Samsung Volley Cup A2: nel weekend l’8ª giornata. Anticipo sabato sera al Sanbapolis tra Trento e Perugia nel girone B. Big match tra Orvieto e Soverato nel girone A girone A Con la vittoria dello scorso turno di Mondovì su Martignacco, sembrano già delinearsi le forze di questo girone, con le prime tre della classifica che hanno già messo un +6 in cascina sulle inseguitrici. La partita più interessante di giornata sarà al ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup : sabato sera Bosca S.Bernardo – Saugella Team apre la 6^ giornata : Samsung Volley Cup: sabato sera Bosca S.Bernardo – Saugella Team apre la 6^ giornata su Rai Sport. Domenica 5 partite su LVF TV La Samsung Volley Cup non si ferma mai. Archiviata ieri sera la 5^ giornata, con il posticipo che ha visto vittoriosa per 3a0 la Unet E-Work Busto Arsizio sul campo della Reale Mutua Fenera Chieri, domani si ritorna subito in campo con l’anticipo di sabato sera che vedrà la Bosca San Bernardo Cuneo, ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup A2 : cuore Bartoccini - vittoria al tie-break sulla capolista Sassuolo. Perugia a -2 dalla vetta : La Bartoccini Gioiellerie Perugia batte al tie-break la Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo L’avevamo definito un incontro per palati fini e cuori forti. E così è stato. La Bartoccini Gioiellerie Perugia sconfigge, al PalaBarton, la Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo per 3-2 (25-12, 22-25, 23-25, 26-24, 15-12) nell’anticipo della settima giornata del girone di andata della Samsung Volley Cup di Serie A2 femminile. Si sono affrontate le ...