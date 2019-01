Morto l’uomo più vecchio del mondo | aveva 113 anni | ancora in vita la donna più vecchia

Cosa sappiamo dell’uomo Morto durante un fermo di polizia a Empoli : Arafette Arfaoui, 32 anni, era sospettato di aver usato una banconota da 20 euro falsa: è morto mentre era ammanettato e coi piedi legati

Trattore si ribalta nel Torinese : Morto l’uomo alla guida : Un uomo di 60 anni, Pietro Salvatore Nonnis, è morto oggi pomeriggio in Regione case Valtorta tra Rivara e Pratiglione. L’uomo era alla guida di un Trattore che in una zona boschiva, dopo alcune curve, si è ribaltato. L’uomo è stato schiacciato dal mezzo agricolo ed e’ morto sul colpo. Miracolosamente illeso un uomo che era con lui sullo stesso mezzo. La dinamica e’ al vaglio dei carabinieri di Cuorgné. L'articolo ...

Roma - Morto l’uomo ferito in un agguato alla Magliana : E' morto l'uomo ferito in un agguato alla Magliana a Roma. Il 34enne, era stato colpito alla testa da alcuni colpi d'arma da fuoco questa mattina davanti all'asilo nido 'Mais e Girasole' alla Magliana, portato in ospedale in condizioni gravissime, è stato operato, ma non ce l'ha fatta. Nell'agguato era rimasta ferita anche la compagna, ma non in modo grave.

Sparatoria in un ristorante a Vienna : un Morto e un ferito - è caccia all’uomo. “Attacco mirato” : Una Sparatoria è avvenuta in un ristorante in centro a Vienna. Una persona è morta e un’altra e rimasta ferita, conferma la polizia. L’episodio è avvenuto attorno alle 13.30 nei pressi del ristorante Figlmüller. A sparare sarebbe stato un uomo, che adesso, secondo il Kurier, è ricercato. Secondo gli investigatori si tratterebbe di un «attacco mirat...

Moncalieri - trovato Morto l’uomo che nel 1995 uccise la compagna trans : ipotesi omicidio : Umberto Prinzi, che nel 1995 uccise una trans nota col nome di Valentina gettandola in un crepaccio in Val di Lanzo, è stato trovato morto in strada sulla collina di Moncalieri (Torino). Dai primi accertamenti il cadavere sembra presentare ecchimosi intorno al collo compatibili con uno strangolamento.Continua a leggere

Anziani : Morto l’uomo più vecchio d’Italia - aveva 110 anni : E’ morto Luigi Tomasi di Ala, in provincia di Trento, che con 110 anni compiuti nemmeno 2 mesi fa era l‘uomo più anziano d’Italia. Era nato il 17 ottobre 1908 e dall’agosto 2015 frequentava il Centro Anziani gestito dalla comunità della Vallagarina. Tomasi ha attraversato un secolo e due guerre mondiali. I primi anni li ha trascorsi con la famiglia (7 tra fratelli e sorelle) a Maso Corona vicino ad Ala. Tutti lavoravano ...

È Morto Luigi Tomasi - l’uomo più anziano d’Italia : Addio all’uomo più anziano d’Italia: è morto Luigi Tomasi. Era di Ala, in provincia di Trento e “Se ne è andato serenamente, come serenamente aveva vissuto”, come ricorda in una lettera Stefano Rossi, dell’ufficio stampa Associazione Italiana Risparmiatori della quale Tomasi faceva parte. Luigi Tomasi ha attraversato un secolo e due guerre mondiali. Nato il 17 ottobre 1908, aveva compiuto da poco 110 anni. Aveva sette tra fratelli e ...

Incidenti montagna : trovato Morto l’uomo disperso nel Tarvisiano : È stato ritrovato senza vita l’escursionista disperso da domenica 9 dicembre nel Tarvisiano. Lo comunica in una nota il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Fvg. L’uomo, di 44 anni, di Tarvisio, è stato avvistato intorno alle 14 in fondo ad un canale a quota 1200 metri da uno dei due elicotteri della Protezione Civile che perlustravano la zona. Di origini toscane, l’escursionista si era recato ieri sul sentiero 511 ...

Incidente in A23 : furgone finisce sul tir fermo in coda - Morto l’uomo alla guida : L’Incidente stradale sull'autostrada A23 in Friuli tra un furgone Fiat Ducato e un autoarticolato. Nel tamponamento il primo mezzo è finito sotto il tir. A perdere la vita un autotrasportatore di quarantasei anni, Luca Martelozzo, residente nella provincia di Padova. Lunghe e difficoltose le operazioni per estrarre il corpo dalle lamiere.Continua a leggere