Migranti | Fattori-De Falco-Nugnes | ' Possibile adire Corti europee'

Chiusura dei porti ai Migranti : Fattori-DeFalco-Nugnes - adire Corte europea : Sulla Chiusura dei porti c'e' il rischio che possa essere adita la Corte europea. E' quanto prefigurano i senatori Elena Fattori, Paola Nugnes e Gregorio De Falco in un'interrogazione depositata nei giorni scorsi ai ministri Salvini e Toninelli per chiedere conto dell'esistenza o meno di provvedimenti sulla Chiusura dei porti: se, dicono, "non esistessero, come si ritiene, o non fossero stati resi pubblici, si configurerebbe la possibilita' di ...

Migranti : Fattori - porti chiusi disumano : ANSA, - ROMA, 4 GEN - "Chiudere i porti per bloccare i flussi migratori è come chiudere gli ospedali per impedire di ammalarsi. Inutile, crudele e disumano. Una vergogna non solo italiana ma europea". ...