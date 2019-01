Così i giovani pagano il conto

Sanremo Giovani : E’ Einar il vincitore della prima puntata - conquista Così di diritto il pass per la gara insieme ai Big. Leggi per saperne di più : E’ Einar il vincitore della prima puntata di Sanremo Giovani, conquistando così di diritto il pass per la gara insieme ai Big (che vedono fra i tanti anche Irama, suo ex compagno di classe... L'articolo Sanremo Giovani: E’ Einar il vincitore della prima puntata, conquista così di diritto il pass per la gara insieme ai Big. Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.