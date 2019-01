Barcone in avaria a largo della Libia | a bordo cento persone ' Tripoli non risponde'

Migranti - altro Barcone in avaria : 100 persone a bordo : «Stanno imbarcando acqua» : Sul barcone c’è anche almeno un bambino «incosciente o morto». La guardia costiera di Malta si dirige verso l’imbarcazione

Migranti : Barcone con 100 persone in avaria al largo della Libia - ci sarebbero dei morti : Un altro barcone con 100 persone a bordo è stato segnalato questa mattina da Alarm Phone, il sistema di allerta telefonico utilizzato per segnalare imbarcazioni in difficoltà, a 60 miglia al largo delle coste di Misurata, in Libia. Il natante, che inizialmente non aveva chiesto aiuto, starebbe ora imbarcando acqua con le persone nel panico. A bordo, secondo quanto segnalato, potrebbero esserci morti, tra cui forse anche un ...

