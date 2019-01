W Macron contro i burini della decrescita

Emmanul Macron e i gilet gialli - scontro in diretta tra Valeria Fedeli e il leghista Massimiliano Romeo : "Abbiamo perso autorevolezza quando una parte politica ha deciso di appoggiare Emmanuel Macron dipingendolo come salvatore dell'Europa", spiega il leghista Massimiliano Romeo ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, ma Valeria Fedeli lo interrompe: "Un vicepremier innanzitutto dovrebbe risponde

Di Maio contro Macron : paragonò il nostro governo alla lebbra : 'La ministra per gli Affari europei Nathalie Loiseau, dopo la mia lettera di ieri mattina ai Gilet Gialli, ha dichiarato: 'La Francia si guarda bene dal dare lezioni all'Italia. Salvini e Di Maio ...

Di Maio contro Macron : paragonò il nostro governo alla lebbra : "La ministra per gli Affari europei Nathalie Loiseau, dopo la mia lettera di ieri mattina ai Gilet Gialli, ha dichiarato: "La Francia si guarda bene dal dare lezioni all'Italia. Salvini e Di Maio imparino a fare pulizia in casa loro". Forse si dimentica di quando il suo presidente, Macron, parlando del nostro governo ci aveva paragonato alla lebbra". Lo scrive il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook ...

Di Maio contro Macron : paragonò il nostro governo alla lebbra : "La ministra per gli Affari europei Nathalie Loiseau, dopo la mia lettera di ieri mattina ai Gilet Gialli, ha dichiarato: "La Francia si guarda bene dal dare lezioni all'Italia. Salvini e Di Maio imparino a fare pulizia in casa loro". Forse si dimentica di quando il suo presidente, Macron, parlando del nostro governo ci aveva paragonato alla lebbra". Lo scrive il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook ...

Barriere contro le aziende cinesi Anche Merkel e Macron si muovono : Non solo gli Usa: lo strapotere cinese, sia in campo economico sia politico, preoccupa Anche la Ue a cominciare da Germania e Francia. Se Donald Trump ha finora usato come leva negoziale dazi sull'import cinese, concedendo una tregua "sotto minaccia" di un ulteriore rialzo per cercare di ottenere da Pechino l'abolizione di Barriere e misure protezionistiche da entrambi i lati del Pacifico, Angela Merkel ha abbassato al soglia ...

Gunther Oettinger contro Emmanuel Macron : "Serve procedura Ue contro la Francia" : Il commissario europeo al Bilancio Guenther Oettinger è noto in Italia per le sue critiche feroci verso Roma in materia di bilanci. Una sua frase, poi rettificata, sui mercati che avrebbero insegnato agli italiani a votare, fece insorgere mezzo Parlamento. Il tedesco però non fa sconti neanche ai vicini francesi.Secondo Oettinger, la Francia dovrebbe subire ancora una procedura per deficit eccessivo, perché ha violato le ...

Attentato Strasburgo - Macron : 'Impegno contro terrorismo è totale' - : Il presidente francese ha ringraziato su Twitter le forze dell'ordine, dopo il blitz in cui è stato ucciso il presunto Attentatore, Cherif Chekatt. La città intanto riparte: riapre il mercatino di ...

Strasburgo - l’ennesima trovata del leghista Ciocca : gilet giallo in aula per protestare contro Macron : A poche ore dall’attentato di Strasburgo, l’eurodeputato della Lega Angelo Ciocca si è presentato in aula a Strasburgo esibendo un gilet giallo. “Non si può pensare di ridurre tutto a un minuto di silenzio”, ha detto l’europarlamentare in aula. “Ci sono delle responsabilità che qualcuno non vuol vedere. Io non posso accettare questa linea del dire: ‘bisogna andare avanti’. Non si può consentire che ...

Macron - le misure contro la collera : aumento del salario minimo e tagli fiscali per lavoratori e pensionati : Piuttosto diventerà più rigida la politica sull'evasione fiscale e meno elastiche le elusioni: «I dirigenti delle imprese francesi devono pagare le imposte in Francia». Il presidente ha invece ...

Macron - le misure contro la collera : aumento del salario minimo e tagli fiscali per lavoratori e pensionati : Una condanna forte delle violenze. Poi l’apertura di uno «stato di emergenza economico e sociale», che si concretizza con una serie di misure a favore dei più deboli: i pensionati, i lavoratori con salario minimo, e l’apertura di un grande dibattito pubblico sui grandi temi politici, a cominciare dalla vita quotidiana («Avere una casa, spostarsi, riscaldarsi») soprattutto nelle reti locali...

Macron - le misure contro la collera : aumento del salario minimo - straordinari - pensioni : Una condanna forte delle violenze. Poi l’apertura di uno «stato di emergenza economico e sociale», che si concretizza con una serie di misure a favore dei più deboli: i pensionati, i lavoratori con salario minimo, e l’apertura di un grande dibattito pubblico sui grandi temi politici, a cominciare dalla vita quotidiana («Avere una casa, spostarsi, riscaldarsi») soprattutto nelle reti locali...

Francia : Ragazzi delle scuole trattati come ”criminali” dalla Polizia per aver protestato contro Macron : Francia: Ragazzi delle scuole trattati come ‘criminali’ dalla Polizia per aver protestato contro Macron come sappiamo in questi giorni la Francia vive un momento di protesta del caro benzina e non solo, Gli studenti in tutta Francia hanno organizzato delle proteste, ma in questa protesta i poliziotti hanno preso delle contro misure che hanno fatto scatenare un dibattito sui social al punto da chiedersi se siamo ancora in democrazia ...

"Gilet gialli - non è destra o sinistra. È tutti contro Macron". Intervista a Toni Negri : "Rivolta. Una rivolta del popolo nei confronti del re. Una cosa completamente francese".Semplice così, eppure complesso: di certo allarmante. Nella sua Parigi, la città dove vive da tanti anni, il professor Toni Negri cerca di dare una lettura alle proteste che da settimane stanno sconvolgendo la Francia. I 'gilet jaunes', i 'gilet gialli', non sono fenomeno facile da leggere nemmeno per lui, che di movimenti operai e studenteschi ...

In Francia - più di 100 scuole superiori sono state occupate dagli studenti in protesta contro il presidente Macron : In Francia, più di 100 scuole superiori sono state occupate dagli studenti in protesta contro il presidente Emmanuel Macron. Nella giornata di lunedì, inoltre, ci sono stati scontri tra studenti e polizia in diverse città del paese. È una circostanza