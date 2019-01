Tonali | la Juve prepara il colpo E Mancini si muove per vederlo

Da Tonali a Mancini : ecco la lista Juve : TORINO - Il capofila della potenziale Juventus del futuro nella versione 'Italian style' è Federico Chiesa . Classe '97, faccia pulita e un futuro a tinte evidentemente differenti in prospettiva ...

Juventus - avanti per Tonali e Chiesa : TORINO - I duelli con l' Inter non si limitano a Trincao. Paratici e Marotta sono concentrati anche su Tonali e Chiesa : il primo, centrocampista classe 2000, è di proprietà del Brescia che a fine ...

Chiesa - Tonali e Barella : è già Juve-Inter del futuro : Prima degli altri, naturalmente, ed è questo che fa di Paratici e Cherubini due professionisti corteggiati da tutto il mondo. Le manovre di casa bianconera sono chiare: un occhio all'Italia, l'altro ...

Calciomercato Inter - sfida alla Juventus per Tonali - Andersen e Todibo : Calciomercato Inter – Il mercato sta per entrare nel vivo e quali protagoniste possono essere migliori di Inter-Juventus? Il derby d’Italia entra dunque nel vivo sul mercato, con colpi che potrebbero fare la differenza sulle rose che verranno. Juventus, non solo giovani —> il colpo Pogba non si molla Joachim Andersen: Inter e Juventus stanno […] L'articolo Calciomercato Inter, sfida alla Juventus per Tonali, Andersen ...

Calciomercato - è sfida Inter-Juventus-Napoli : lotta per Tonali - Andersen e Todibo : Il mercato sta per entrare nel vivo e quali protagoniste possono essere migliori di Inter-Juventus? Il derby d’Italia entra dunque nel vivo sul mercato, con colpi che potrebbero fare la differenza sulle rose che verranno. Juventus, non solo giovani —> il colpo Pogba non si molla Joachim Andersen: Inter e Juventus stanno duellando a distanza […] L'articolo Calciomercato, è sfida Inter-Juventus-Napoli: lotta per Tonali, ...

Calciomercato - è sfida Inter-Juventus : lotta per Tonali - Anderson e Todibo : Il mercato sta per entrare nel vivo e quali protagoniste possono essere migliori di Inter-Juventus? Il derby d’Italia entra dunque nel vivo sul mercato, con colpi che potrebbero fare la differenza sulle rose che verranno. Juventus, non solo giovani —> il colpo Pogba non si molla Joachim Andersen: Inter e Juventus stanno duellando a distanza […] L'articolo Calciomercato, è sfida Inter-Juventus: lotta per Tonali, Anderson e ...

Inter - sfida alla Juve sul mercato : Andersen - Todibo - Tonali : il mercato, funziona così sempre, anche a mesi di distanza: a ogni azione corrisponde una reazione. Se poi di mezzo c'è Beppe Marotta, diventa quasi naturale che gli Interessi di mercato finiscano per ...

Cellino avvisa Inter e Juve per Tonali : 'È diverso da Pirlo - non faccio cifre' : Massimo Cellino , presidente del Brescia, avvisa Inter e Juventus: Sandro Tonali non ha prezzo al momento. Così ha parlato l'ex patron del Cagliari alla Gazzetta dello Sport : 'Quanto vale Tonali? Non faccio cifre, sto cercando di proteggere un vero talento. Papà? No, diciamo che sono lo zio. Ha una famiglia solida, tipica lombarda. Ha promesso a me e alla mamma che ...

Tonali Juventus - i bianconeri hanno un piano per battere la concorrenza : Tonali Juventus – Tutti pazzi per Sandro Tonali. È battaglia tra Juventus, Napoli, Inter, Roma e Milan. Una lotta senza quartiere tra tutte queste grandi società del calcio italiano per colui che viene considerato il nuovo Andrea Pirlo. È proprio così, sono alcuni giorni che questo giovane talentuoso centrocampista di proprietà del Brescia è finito […] L'articolo Tonali Juventus, i bianconeri hanno un piano per battere la concorrenza ...

Pressing Tonali - la Juventus accelera per anticipare l'Inter : Le Rondinelle, innanzitutto, devono assimilare l'idea di perfezionare una cessione che avrebbe delle ripercussioni immediate nell'economia della squadra guidata da Corini. E in questo senso, la ...

Inter - Marotta lancia la sfida alla Juve : contatti avviati per Tonali : Beppe Marotta lancia il guanto di sfida alla Juventus sul mercato. Come scrive il Corriere dello Sport, il prossimo dirigente dell'Inter ha avviato i contatto per Sandro Tonali , stellina del Brescia , seguito dai bianconeri, ma anche da Milan e Roma.

Tonali - la Juventus cala due jolly : TORINO - La Juventus ha , almeno, due jolly per bruciare la concorrenza nella corsa a Sandro Tonali. 'Non basterà una super offerta, bisognerà dimostrare anche amore per il ragazzo e per me'. Massimo ...

Juventus - occhi su Tonali : il “nuovo Pirlo” fa impazzire tutta Europa : La Juventus tieni gli occhi vigili sul mercato e punta dritto su Tonali, centrocampista del Brescia già definito “il nuovo Pirlo”. Regista totale, abile sia in fase si costruzione, sia nel dettare i tempi della manovra di gioco. Giusto il paragone con “Il Maestro”, ma è chiaro che servirà tempo e soprattutto la dovuta calma. […] L'articolo Juventus, occhi su Tonali: il “nuovo Pirlo” fa impazzire tutta ...

Calciomercato - ItalJuve da Chiesa a Tonali : TORINO - Il numero che conta, oggi, è quello dei punti in campionato e nel girone di Champions League . Quello che conterà ancora di più a fine stagione sarà quello dei trofei vinti. Alla Juventus è ...