Serie B | Lecce | pari col Benevento Si rialza il Foggia | Carpi k o

Diretta Lecce Benevento / Streaming video Dazn : all'andata ci fu un pareggio pirotecnico - Serie B - : Diretta Lecce Benevento, Streaming video Dazn: le due squadre giallorosse sono protagoniste di un incrocio bellissimo nel campionato di Serie B.

Lucioni vicino al Sassuolo : Lecce sogna acquisti dalla Serie A - come Pucciarelli (RUMORS) : I 2 milioni che possono cambiare il calciomercato del Lecce potrebbero arrivare direttamente dall'Emilia, dove il Sassuolo sta per sborsare una somma notevole per assicurarsi il difensore centrale 31enne Fabio Lucioni. La società neroverde infatti, sta per accontentare l'allenatore De Zerbi, che adesso dovrebbe avere nuovamente a disposizione Lucioni, con il quale aveva lavorato già lo scorso anno nell'esperienza di Benevento. De Zerbi ha avuto ...

Calciomercato Serie B : il Lecce cerca il sostituto di Lucioni - Cremonese su Caracciolo : Il Calciomercato di Serie B è entrato ormai in una fase 'calda'. Dopo le prime due settimane di trattative, 'ammiccamenti', scambi di informazioni, telefonate tra procuratori e direttori sportivi, voci di mercato, adesso si entra nella fase clou della sessione invernale. Al momento questo Calciomercato è stato avaro di emozioni e i due colpi più importanti li hanno portati a casa Brescia e Lecce, che rispettivamente hanno acquistato due ...

Calciomercato Serie B : il Livorno vira su Mraz - sopresa Ceravolo - 2 cessioni a Lecce : Giornata molto importante quella del Calciomercato di Serie B. La chiusura delle trattative si avvicina e quindi Club iniziano ad insistere per arrivare loro obiettivi di Calciomercato. La Serie B è sempre pronta a dare soddisfazioni agli amanti del Calciomercato e oltre alle voci che si susseguono, in questo momento sono tante le trattative in dirittura d'arrivo. Calciomercato Serie B: le trattative in diretta Ore 11.00: due operazioni di ...

Calciomercato Serie B e Serie C - nome nuovo per l’attacco del Lecce - è una Reggina grandi firme : Calciomercato Serie B e Serie C – Sono ore calde per quanto riguarda il Calciomercato in Serie B e Serie C, tante trattative pronte ad essere chiuse, ecco il punto della rosea. E’ il Padova la squadra più attiva, nelle ultime ore definito l’arrivo di Morganella, per la fascia il primo nome è quello di Renzetti. Per il centrocampo è fatto per Calvano ma è stato fatto un tentativo anche per Lollo dell’Empoli. Offerta del ...

Budimir per il Lecce - Brescia su Felicioli : il punto sul mercato di Serie B : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , il Cagliari ha dato il via libera a Dessena per il Brescia, che ora si deve decidere a chiudere l'affare: nel frattempo per la fascia sinistra è caldo il nome ...

Calciomercato Serie B : colpi per il Padova - Cremonese scatenata - Lecce e Brescia al top : Siamo entrati nel periodo caldo del Calciomercato di Serie B. Sono davvero tantissime le trattative per le società della cadetteria, con tanti calciatori che potrebbero arrivare dalla Serie A oppure potrebbero sbarcare nella massima Serie, dopo questa prima parte di campionato giocata in Serie B. E' il caso di Fabio Lucioni, difensore del Lecce ad un passo ormai dal Sassuolo, in Serie A. Dalla Serie A invece potrebbero arrivare tanti calciatori ...

Calciomercato Serie B : Lecce vuole il bomber - Mazzeo richiesto - Perugia e Foggia attive : Giornata molto intensa in Serie B con numerose trattative di Calciomercato. Sono tante le squadre che si stanno impegnando per rafforzare le rispettive rose in vista del girone di ritorno. Queste due settimane di stop, visto che il campionato riprenderà il 18 gennaio, saranno interamente dedicate ai Calciomercato per le 19 società della Serie cadetta. Sicuramente tra le società più attive c'è il Brescia che ha superato a l'Hellas Verona nella ...

Calciomercato - Serie B : Brescia e Lecce cercano rinforzi in attacco : Sono 35 le reti realizzate dal Brescia In questa prima parte di stagione e 30 quelle segnate dal Lecce di Liverani. Rispettivamente Brescia e Lecce sono prima e terza in questa particolare classifica dei gol segnati nel girone d'andata di Serie B. Al secondo posto il Palermo con 31 gol all'attivo. Ciò nonostante sia i lombardi che i salentini non si accontentano di questi numeri e sono pronti a investire sul mercato proprio per rinforzare i ...

Serie B - lo Spezia chiude l'anno con un punto : 1-1 con il Lecce : Spezia-Lecce 1-1: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Classifica Serie B Serie B Spezia Lecce Ricci liverani Marino Tutte le notizie di Serie B Per approfondire

Serie B : Palermo pareggia - Lecce a -2 : ANSA, - ROMA, 23 DIC - Risultati della 17/a giornata del campionato di calcio di Serie B: Ascoli-Brescia 1-1; Benevento-Crotone 3-0; Cittadella-Perugia 2-2; Cremonese-Carpi 1-2 , ieri, ; Lecce-Padova ...

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata : il Palermo rallenta al Picco - Lecce vicino! Diretta gol live score : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che domenica 23 dicembre si giocano per la 17giornata del campionato.

Il Lecce guadagna tre punti contro il Padova - per la salvezza e per la Serie A : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Serie B - vincono Lecce e Cosenza. Pari fra Cittadella e Perugia : Termina con una vittoria, 3-2, sul Padova la stagione casalinga 2018 del Lecce e con un secondo posto in classifica solitario alle spalle della capolista Palermo . Pronti via ed il Lecce sblocca ...