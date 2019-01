Potì | Tap si nasconde dietro ad una ' m'

Tap - Poti : da noi Costituzione sospesa : 9.54 "Un dispiegamento di polizia paragonabile a quello che fronteggiava i gilet gialli francesi. Non si può comprendere e tollerare una sospensione della libertà e della Costituzione come quella che abbiamo subito".Così su Facebook il sindaco di Melendugno,Poti, sull'arrivo della talpa per il tunnel del gasdotto. Lo Stato difende "un'opera e un'azienda privata su cui ci sono indagini (...) della magistratura penale", e l'ordine prefettizio di ...