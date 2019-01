Paesaggio | le best practice per tutelare l’ambiente e promuovere l’occupazione nel green

Ambiente - Cremona : le best practice nel green e la filiera del Paesaggio - esperti a confronto : Le migliori pratiche nel mondo del green e l’analisi delle sinergie nella filiera del paesaggio utili a comunicare i risultati ottenuti soprattutto nel settore del verde pubblico. Sono questi gli obiettivi del convegno “The best practice green” organizzato da Asso.Impre.Di.A., Associazione Nazionale Imprese di Difesa e Tutela Ambientale, referente per l’Italia di Elca – European Landscape Contractors Association. L’appuntamento, promosso in ...