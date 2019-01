Mick Schumacher nella Ferrari Driver Academy

Ferrari : Mick Schumacher ufficialmente nella Ferrari Academy : Prima LeClerc, ora Mick: il tempo è tiranno e per il quattro volte campione del mondo, ora più che mai è chiaro come non rimanga molto spazio per confermare la sua leadership a Maranello.

Ferrari - Mick Schumacher è ora un pilota della FDA : Mick Schumacher ha firmato un contratto con la Ferrari Driver Academy: dopo le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, da Maranello arriva la conferma ufficiale. Mick correrà in Formula 2 nel 2019 insieme al team Prema ed è molto probabile che sarà lui a sedersi sulla nuova Ferrari nei test di F.1 durante la stagione.Un arrivo carico di emozioni. "Per chi come me lo ha visto nascere, l'annuncio di Mick in Ferrari ha sicuramente un ...

Mick Schumacher ha firmato con la Ferrari Driver Academy. Il figlio del Kaiser entra nella famiglia di Maranello : Mick Schumacher ha ufficialmente firmato con la Ferrari Driver Academy. Il figlio del Kaiser ha siglato l’accordo con il Cavallino Rampante che dunque si assicura le prestazioni del giovane fenomeno tedesco, 19enne di bellissime speranze che l’hanno scorso ha vinto il Campionato Europeo di Formula 3 e che quest’anno si cimenterà con la Formula 2 sempre al volante della Prema. La scuderia di Maranello ha comunicato tramite una ...

F1 – La Ferrari ha deciso il futuro di Mick Schumacher : il figlio di Michael farà parte della Driver Accademy : La notizia che tutti i fan della scuderia di Maranello aspettavano è arrivata: Mick Schumacher prenderà parte alla Ferrari Driver Academy Dopo aver consacrato il suo talento nel campionato di Formula 3, Mick Schumacher farà parte della Ferrari Driver Accademy. Il figlio di Michael prenderà parte al progetto per i giovani talenti messo in piedi dalla scuderia di Maranello. Si era ipotizzato nei giorni scorsi, grazie ad alcune voci di ...

