Manovra | Castelli | ' Le stime di crescita saranno rispettate'

Laura Castelli : "Con la nostra Manovra e le riforme le stime di crescita saranno rispettate" : ... perché è in atto un rallentamento dell'economia europea. La nostra manovra produrrà gli effetti che abbiamo stimato, anche grazie alle riforme strutturali che agevoleranno gli investimenti su tutto ...

Il vice-ministro dell'economia Castelli per spiegare la Manovra finanziaria : La Spezia - Il M5S La Spezia organizza sabato 12 gennaio, dalle 17 in Sala Dante un evento per informare i cittadini, le associazioni e chiunque voglia partecipare sui contenuti economici della ...

Manovra : stop Commissione Bilancio a emendamento buche Roma. Castelli : 'Intervento ci sarà' : stop della Commissione Bilancio del Senato all'emendamento n.1.2827 , che prevede risorse per la riparazione delle buche di Roma con l'ausilio del Genio militare . L'emendamento, a quanto si apprende, ...

Manovra - Castelli : 'Ecotassa? Ne discutiamo - ma è percorso obbligatorio' : ... che è una grande economia perché ha fatto grande l'Europa ed è rimasta in piedi grazie alle Pmi. Il dettaglio di questa misura non è ancora definito, lo racconteremo nei prossimi giorni. Siamo nella ...

Manovra - Laura Castelli : vediamo se Ue ci chiede un rene o qualcosa di più : "Anche noi siamo per il dialogo" con l'Ue sulla Manovra, "ma bisogna capire a quale prezzo. Se si tratta di dare un rene o di qualcosa di più": lo ha affermato il sottosegretario M5s all'Economia, Laura Castelli, in un'intervista al Messaggero. "Se è solo una questione di reni è un conto. vediamo se ci chiedono di piu'", ha aggiunto. "Noi non arretreremo sul ...

Spread Btp-Bund sfonda quota 336 - poi cala/ Crisi Borsa per Manovra : Castelli "sale per colpa dei tedeschi" - IlSussidiario.net : Spread Btp-Bund vola oltre quota 330 e tocca 336, poi cala: Crisi Borsa Milano per Manovra. Ultime notizie, Laura Castelli: 'sale per colpa dei tedeschi'