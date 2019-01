Juventus | Cancelo | ' Ronaldo il migliore al mondo | fa la differenza'

Juventus - Cancelo : 'Sono qui per vincere. CR7 il migliore al mondo. Infortunio? Momento difficile - ma è passato' : È un campione vero, il migliore al mondo. È un calciatore che ha aumentato il livello della Juventus, ci aiuta tanto in campo e fa davvero la differenza. Per questo la Juventus ha puntato su di lui". ...

Juventus - le pagelle : professor Chiellini. Cancelo e Douglas Costa - due frecce : SZCZESNY 6,5 Una uscitina alta a vuoto al 24', tuttavia si riscatta, e anche di più, sul finire del primo tempo: buoni riflessi su Calhanoglu. Cancelo 7 Non soltanto brucia i tempi di recupero pur di ...

Juventus partita per Gedda - c'è anche Cancelo : su Instagram le immagini del viaggio : La Juventus, questa mattina, si è allenata alla Continassa per preparare la partita contro il Milan. Poi i bianconeri hanno lasciato il JTC per andare all'aeroporto di Torino Caselle per partire alla volta di Gedda. Ad attendere la Juventus allo scalo torinese c'erano molti tifosi che hanno potuto incontrare Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi che si sono fermati a fare autografi ai sostenitori juventini. Poi i giocatori bianconeri sono ...

Coppa Italia - i convocati della Juventus : out Mandzukic e Cancelo : TORINO - Esordio della Juventus in Coppa Italia , per la prima gara dell'anno, domani sera contro il Bologna al Dall'Ara. Terminata la rifinitura del pomeriggio, la società ha diramato la lista dei ...

Juventus - ripresi gli allenamenti : Cancelo in parte con il gruppo : La seconda parte del 2018 è stata da record, la Juventus ora corre verso i primi appuntamenti del 2019. Alla Continassa sono ripresi gli allenamenti dopo la sosta e la notizia positiva arriva da Joao ...

Juventus - infortunio Cancelo : il terzino rientra in gruppo : infortunio Cancelo – A quattro giorni dal ritorno in campo per una partita ufficiale, quella di sabato sera a Bologna in Coppa Italia, la Juventus ha sostenuto oggi il primo allenamento del 2019, al rientro da qualche giorno di vacanza. I bianconeri sono scesi in campo nella tarda mattinata, e hanno disputato un allenamento introdotto […] L'articolo Juventus, infortunio Cancelo: il terzino rientra in gruppo proviene da Serie A News ...

Juventus - Allegri sorride in vista della finale di Supercoppa Italiana : Cancelo parzialmente in gruppo : L’esterno portoghese ha quasi recuperato dall’infortunio subito alla fine del 2018, lavorando parzialmente con i compagni nella seduta odierna A quattro giorni dal ritorno in campo per una partita ufficiale, quella di sabato sera a Bologna in Coppa Italia, la Juventus ha sostenuto oggi il primo allenamento del 2019, al rientro da qualche giorno di vacanza. I bianconeri sono scesi in campo nella tarda mattinata, e hanno ...

Juventus - Allegri può sorridere : Cancelo oggi si è allenato in parte in gruppo : Questa mattina, intorno alle 11, i giocatori della Juve si sono ritrovati alla Continassa. Per i bianconeri è scattata la preparazione in vista del match contro il Bologna. Oltre a preparare la sfida di Coppa Italia, la Juventus ha già iniziato a mettere nel mirino la Supercoppa contro il Milan. Massimiliano Allegri in queste due partite doserà le forze dei suoi ragazzi e probabilmente sabato ci sarà un po' di turnover proprio in vista del match ...

Juventus a riposo fino all'8 gennaio : Cancelo lavorerà a Dubai per rientrare in Supercoppa : Dopo la vittoria contro la Sampdoria, per la Juve è arrivato il tanto atteso 'rompete le righe'. Infatti, Massimiliano Allegri ha concesso ai suoi ragazzi più di una settimana di vacanza. La Juventus rientrerà alla Continassa l'8 gennaio. In quell'occasione i bianconeri inizieranno a preparare la sfida di Coppa Italia contro il Bologna e soprattutto metteranno nel mirino la Supercoppa contro il Milan. Per la partita contro i rossoneri la ...

Juventus - le ultime dall’infermeria : novità Cancelo e Cuadrado - problemi per Bernardeschi : Il bollettino dall’infermeria della Juventus rende noto che la stessa non si svuoterà prima dell’arrivo dell’anno nuovo. Qualche buona notizia arriva da Joao Cancelo, che sta meglio e proverà il rientro nel match di Supercoppa contro il Milan per poi essere al top al rientro dalla sosta. Parzialmente positivi sono gli aggiornamenti sulle condizioni di Juan Cuadrado, che quantomeno non sarà costretto ad operarsi e si ...

Juventus - dopo Cancelo anche Cuadrado è a rischio intervento : La Juventus in questo momento deve fare i conti con gli infortuni che hanno 'colpito' gli esterni: sia Juan Cuadrado che Joao Cancelo sono out. Il portoghese si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico, in seguito alla rottura del menisco, e adesso sta effettuando la riabilitazione. Il rientro del giocatore è previsto tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio e a quanto pare i tempi saranno rispettati se non anticipati, perchè ...

Juventus - il punto sugli infortunati : Cuadrado a rischio operazione - ottimismo Cancelo : La Juventus si appresta conquistare il titolo di campione di inverno, cosa che potrebbe accadere al termine del prossimo match di campionato contro la Roma. Per farlo Allegri dovrà comunque rinunciare agli infortunati Cuadrado e Cancelo. Il primo ha riportato un trauma in ipertensione al ginocchio sinistro in occasione della sfida di Champions League contro lo Young Boys. Attualmente sta svolgendo terapie conservative nella speranza di ...

Juventus - CR7 forza 5000. Cancelo - quanto pesa la sua assenza : Il derby della Mole termina 1-0 in favore della Juventus . Ai bianconeri basta un rigore di Cristiano Ronaldo nella ripresa, per fallo di Ichazo su Mandzukic, per avere la meglio sul Torino. Ecco i ...

Juventus – Cancelo in ospedale : la fidanzata accanto al portoghese dopo l’operazione [VIDEO] : Joao Cancelo si è operato al menisco, la fidanzata Daniela Machado al fianco del terzino destro della Juventus Daniela Machado, fidanzata di Joao Cancelo, si è mostrata al fianco del calciatore della Juventus dopo l’operazione subita da quest’ultimo al menisco del ginocchio destro. Il terzino bianconero è apparso nel video social dell’avvenente ragazza sul lettino dell’ospedale, prima dell’inizio delle cure ...