In Europa domina il calcio | FIFA 19 supera Red Dead Redemption 2 e Call of Duty | Black

Sci alpino – Coppa Europa - splendido bis di Maurberger : l’azzurro domina lo slalom in Val Cenis : Maurberger, splendido bis: domina lo slalom di Coppa Europa in Val Cenis, secondo trionfo consecutivo, è sempre più leader della classifica generale Dominio incontrastato. Simon Maurberger vince nettamente il secondo slalom consecutivo di Coppa Europa disputato in Val Cenis, in Francia. Dopo aver già trionfato domenica, l’azzurro si ripete dopo ventiquattro ore, stavolta senza aver bisogno di compiere rimonte straordinarie. ...

Le Top 11 di WhoScored : in Italia vince Cristiano Ronaldo - ma in Europa domina Messi : La fine dell'anno è il classico momento di bilanci e classifiche dei dodici mesi appena trascorsi. WhoScored.com, portale inglese specializzato nelle statistiche di calcio, ha stilato una Top 11 per ...

Sci alpino - Coppa Europa Funesdalen 2018 : l’azzurro Simon Maurberger domina il gigante davanti a Feurstein e Reymond - 5° Liberatore : Uno strepitoso Simon Maurberger ha vinto il gigante di Funesdalen, in Svezia, valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2018-2019. Lo sciatore nato a Brunico ha centrato il successo dopo aver chiuso al comando anche la prima manche con il tempo di 57.85 e un vantaggio di 29 centesimi su Patrick Feurstein e 41 su Marco Reymond. Nella seconda discesa il classe 1995 ha poi gestito nel migliore dei modi la situazione, non rischiando nulla ...

Sci alpino – Coppa Europa : Maurberger domina la prima manche di slalom a Levi - 4° Liberatore : Opening di Coppa Europa, Maurberger in testa dopo la prima manche nello slalom di Levi Grande prova degli italiani nella prima manche dello slalom di Coppa Europa di Levi, in Finlandia. Nell’opening stagionale della competizione al comando c’è il 23enne Simon Maurberger che ha completato la propria prova in 57″97, poi altri tre azzurri nella top ten, con Federico Liberatore al quarto posto, a soli 16 centesimi dal ...

I servizi che consumano più traffico web nel mondo : Netflix domina - ma non in Europa : Quasi il 14% del traffico web viene generato da Netflix , se si considerano i dati rilasciati con l'ultimo studio di Sandvine. In terza posizione YouTube, preceduto dal traffico generato sul ...