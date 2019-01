Di Maio | stime Bankitalia sul Pil? «Da diversi anni non ci prende»

Allarme Bankitalia : 'Italia a rischio recessione'. Di Maio : 'Stime apocalittiche' : La scure non era inattesa ma è ugualmente pesante. Per il 2019 anche la Banca d'Italia taglia fortemente le stime di crescita del Pil dall'1% allo 0,6% con una possibilità di 'recessione tecnica', ...

Bankitalia : Di Maio - da diversi anni non ci prende con stime : 'Non è la prima volta che le stime di Bankitalia poi non si rilevano fondate. Sono diversi anni che non ci prende. Solo che è strano. Quando c'erano quelli di prima le stime erano al rialzo, ora al ...

Brunetta : 'Di Maio sugli investimenti dice solenni stupidaggini - sono stati dimezzati' : Intervistato da Radio Radicale, il deputato Renato Brunetta, economista ed accademico, ha fatto il punto della situazione a proposito dell'attuazione della manovra di bilancio alla Camera. Intervistato da Lanfranco Palazzolo, l'ex ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione ha criticato la maggioranza gialloverde dichiarando: "Una situazione allucinante. Ci sono delle incongruenze inspiegabili e non sanabili nel testo della ...

Di Maio : "L'Iva non aumenterà Nessun taglio agli investimenti" : L'Iva non aumentera' quest'anno ne' nei prossimi anni. Lo ha assicurato il vicepremier Luigi di Maio in un video su Facebook. "Tutti dicono che aumentera' l'Iva: noi l'abbiamo disinnescata e lo faremo tutti gli anni. Dicono che aumentera' ma non e' vero... Segui su affaritaliani.it