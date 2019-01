Casta | ' Sto con i gilet gialli e faccio sempre di testa mia'

Laetitia Casta/ 'Sto con i gilet gialli : la mia è una vita di povertà e di proteste in piazza' : Laetitia Casta, si schiera al fianco dei gilet gialli e in una intervista a Liberation confida: 'La mia è una vita di povertà e di proteste in piazza'

L'arci-Italia a 5 stelle svela la retorica del popolo onesto contro la Casta : Roma. "I ladri!", "i corrotti!", "i figli di mignotta!", di là. "La gente!", "gli onesti!", "i poveri figli di mamma!", di qua. Ciascuno è libero di sentirsi parte di un mondo migliore e di dannare quello peggiore. Ma dovrebbe riflettere. Già fin dall'inizio di questa vicenda che si è conclusa con Luigi Di Maio proiettato a Palazzo Chigi, l'espressione "cittadino a ...

Strage di Erba - i fratelli Castagna a Storie maledette : “Olindo e Rosa colpevoli - il resto è fango” : A Storie maledette, su Rai Tre, Pietro e Beppe Castanga, superstiti della Strage di Erba si 'difendono' dagli attacchi pubblici ricevuti dai cosiddetti innocentisti che sostengono Olindo e Rosa. I due sono finiti nel bersaglio della difesa della coppia che, nella recente richiesta di revisione, prefigura una pista 'alternativa' a quella della colpevolezza del netturbino e di sua moglie. Una pista che punta alla famiglia.Continua a leggere

Franca Leosini - la puntata speciale di Storie Maledette sulla strage di Erba fa il 6% di share. Il contro-interrogatorio ai fratelli Castagna : La verità dei media, la verità della giustizia e quella dei fatti non sempre coincidono ma spesso il metodo televisivo sortisce i suoi effetti collaterali con il tifo da stadio tra innocentisti e colpevolisti. Il danno è enorme, forse per questo Storie Maledette, grazie alla sua autorevolezza si propone come cassazione televisiva per i gialli. Una puntata speciale porta lo spettatore nel “cuore ferito della strage di Erba” con ...

Storie Maledette - Franca Leosini racconta la strage di Erba con i fratelli Castagna : A 12 anni dalla strage di Erba, in cui furono uccise tre donne e un bambino e fu gravemente ferito un uomo, Franca Leosini ripercorre la storia del processo che ha portato alla condanna all'ergastolo in via definitiva di Olindo Romano e Rosa Bazzi, in un appuntamento speciale di Storie Maledette in onda questa sera, domenica 16 dicembre, dalle 21.15 su Rai 3.prosegui la letturaStorie Maledette, Franca Leosini racconta la strage di Erba ...