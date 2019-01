Premier League : l'Arsenal strapazza il Chelsea di Sarri - Liverpool e Manchester United vincono col brivido : Termina con un rotondo 2-0 il derby Arsenal-Chelsea , con Lacazette , 14', e Koscielny , 39', che puniscono la squadra di Maurizio Sarri dopo una serata tutta da dimenticare per i Blues. Continua ...

Video Gol Arsenal-Chelsea 2-0 : Gunners a -3 da Sarri : Arsenal-Chelsea / L’Arsenal continua la sua marcia verso la zona Champions e vince il derby Londra battendo il Chelsea per 2 a 0, dopo la sconfitta rimediata contro il West Ham nel turno precedente. Le due squadre giocano sopratutto un primo tempo spettacolare con azioni travolgenti, ma composte e ordinate. I Gunners sfondano più volte la diga dei Blues facendo valere il proprio dinamismo e al quattordicesimo trovano il meritato ...

Premier League : vittoria Liverpool con brivido - all'Arsenal il derby con il Chelsea : TORINO - Il 4-3 tra Wolverhampton e Leicester inaugura il sabato di Premier League. Stesso risultato ad Anfield Road in Liverpool-Crystal Palace: i ragazzi di Klopp trovano un successo molto ...

Arsenal-Chelsea 2-0 : pagelle e tabellino : Arsenal-Chelsea, Premier League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Emery cambia l’Arsenal e batte 2-0 il Chelsea di Sarri : L’Arsenal e lo United si riportano a meno tre Finisce 2-0 il derby londinese tra Arsenal e Chelsea. Un derby tutto sommato senza storia, che l’Arsenal conduce in porto senza soffrire. È bastato un primo tempo dominato per segnarne due alla squadra di Sarri per poi controllare piuttosto comodamente nella ripresa. Per Sarri un altro derby perduto dopo quello 3-1 contro il Tottenham. Una partita senza particolari sussulti. Non ...

Scatto Arsenal - successo in chiave Champions contro il Chelsea : in gol Lacazette : Arsenal-Chelsea – La Premier League continua a regalare spettacolo ed emozioni, nel pomeriggio successi per Liverpool e Manchester United, in particolar modo momento strepitoso per i Red Devils. Nel match serale in campo Arsenal e Chelsea, due big del campionato e che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, 3 punti d’oro in chiave Champions League per la squadra di Emery, si fermano invece gli uomini di Maurizio Sarri. La ...

A Londra il derby Arsenal-Chelsea : ecco dove vederlo in Tv e in streaming : La 23esima giornata di Premier League propone un incontro davvero interessante per la lotta Champions: all’Emirates Stadium si sfidano infatti Arsenal e Chelsea. Le due squadre sono separate in classifica da soli sei punti: al quarto posto troviamo la formazione di Sarri, mentre i Gunners sono quinti; una vittoria dei padroni di casa potrebbe quindi […] L'articolo A Londra il derby Arsenal-Chelsea: ecco dove vederlo in Tv e in ...

