Teatro : torna al suo posto lo storico sipario del Massimo di Palermo (2) : (AdnKronos) - Per il sovrintendente Francesco Giambrone questo restauro "è frutto di collaborazioni che sfatano dei luoghi comuni: quello della mancanza di collaborazione tra le istituzioni pubbliche, quello che al Sud sia impossibile trovare finanziamenti privati e terzo luogo comune che non sia po

L’opera lirica torna a Varese dopo 70 anni di assenza con il Teatro a “chilometro zero” : dopo 70 anni torna l'opera lirica in un teatro a Varese. Domenica 10 marzo alle 17, al teatro Openjobmetis della città lombarda, in scena il "Don Giovanni" di Mozart per una produzione che comprende oltre duecento persone, quasi tutte del posto. In una sorta di offerta teatrale a chilometro zero.Continua a leggere

Al Teatro Reims di Firenze torna il grande Teatro d'autore : Gli spettacoli al teatro Reims si tengono il sabato alle ore 21.00 e la domenica alle ore 17.00. Per la rassegna "Reims d'autore" è previsto lo spettacolo del venerdì alle ore 21.00 I biglietti posso ...

'Mamma - papà - andiamo a Teatro!' tornano gli spettacoli della rassegna teatrale per famiglie : Dopo l'anticipazione natalizia, parte ufficialmente la sesta edizione della rassegna, che terrà compagnia le famiglie con cinque spettacoli da gennaio ad aprile. Giovedì 17 gennaio, dalle ore 18.30, ...

Il Teatro dei Colori torna con Le domeniche da favola : spettacoli per bambini e famiglie. Ecco il programma : Il programma prosegue con i seguenti spettacoli: 3 febbraio Terrammare Teatro Ci siamo persi tra le stelle da Il Piccolo Principe da Antoine De Saint Exupery , regia di Silvia Civilla 17 febbraio ...

Ritorna sul palco del Centro Sociale di Marzocca il "Teatro D'Inverno" : ... Pirandello, Compagnia UNITRE Montemarciano " 1 0 " "Il Club Delle Zitelle" Ass.ne Art.ca Culturale "Koinè" Gli spettacoli avranno inizio alle ore 17. Tutte le somme ricavate saranno devolute alla ...

Teatro - Stefano Accorsi torna al Manzoni di Monza : in scena "Giocando con Orlando - Assolo" : Stefano Accorsi ritorna al Teatro Manzoni di Monza domenica 13 gennaio alle 21 in una sola replica: in scena "Giocando con Orlando - Assolo", un testo adattato per l'attore da Marco Baliani. La ...

SAN DEMETRIO : AL Teatro NOBELPERLAPACE TORNA IL FESTIVAL ''STRADE'' : Per gli spettacoli della rassegna , ingresso 10 euro, saranno attive le prevendite presso la libreria Polarville, in via Castello all'Aquila. Al termine degli spettacoli ci sarà il consueto incontro ...

Gioia del Colle - Bari - - Torna INDIEsposizioni al Teatro Teatro Comunale Rossini per una nuova fantastica edizione : Al termine dei tre spettacoli, il giornalista Michele Casella , Repubblica Xl, intervisterà gli artisti per Pool Magazine, media partner della rassegna. Il progetto è realizzato con il sostegno ...

Christian De Sica il fuoriclasse dello spettacolo italiano torna a Teatro con “Christian racconta Christian De Sica” : Christian De Sica torna a teatro con il suo nuovo spettacolo “Christian racconta Christian De Sica”. Il grande attore e regista italiano si racconta al pubblico con parole e canzoni, accompagnato da uno spumeggiante sestetto muSicale. A partire dal 30 marzo 2019 lo spettacolo farà tappa a Roma, Bologna (5/6.04), Milano (14.04), Torino (18.04), Ancona (26.04). Le tappe di Roma e Milano vedranno sul palco anche l’Orchestra Sinfonica diretta dal ...

Teatro Le Ombre Pesaro - dal 13 gennaio torna la rassegna "Al Borgo Incantato" : A seguire, lo spazio creativo a cura di Apicoltura lucchetti Paolo; espone 'Mondo Solidale, commercio equo'. Domenica 3 febbraio , invece, Progetto G.G. di Parma, presenta "Valentina Vuole "con ...

Torna alla Vetreria Capitani Coraggiosi - festival per i ragazzi tra Teatro e gioco - Sardiniapost.it : Nove gli spettacoli tra cui due nuove produzioni del Cada die: la storia del Gufo Rosmarino che da racconto e libro diventa spettacolo teatrale. Una tenera storia d'amore e gelosia fraterna per ...

Antonella Clerici annuncia la nuova edizione di Sanremo Young - il teen talent torna su Rai1 dal Teatro Ariston : Antonella Clerici annuncia la nuova edizione di Sanremo Young e invita tutti gli interessati a partecipare alle selezioni rivolte ai giovani dai 14 ai 17 anni. Sono infatti aperti i casting per la prossima stagione del teen talent che sarà trasmesso dal palco del Teatro Ariston di Sanremo. L'annuncio è arrivato dai canali social della conduttrice di Rai1, che ha esortato tutti i giovani con "una voce che spacca" a presentarsi ai casting già ...

Ritorna il Concerto di Capodanno : si farà al Teatro Tenda : Così il Teatro Tenda di viale Milite Ignoto resterà in piedi fino a fine spettacoli , l'ultimo, i Kataklò, l'11 gennaio, , quando fino a pochi giorni fa gli stessi organizzatori , Gruppo Anteprima, ...