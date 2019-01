Salvini | soldi non riportano indietro vittime ma stiamo agendo

Reddito e quota 100 - approvato il decretone. Salvini : “Stanziati soldi veri”. Di Maio : “Nuovo welfare state in Italia” : Il decretone è stato approvato: il consiglio dei ministri ha dato il via libera alle due riforme più importanti per Lega e M5s, ovvero Reddito di cittadinanza e quota 100. “Dalle parole ai fatti. Abbiamo stanziato soldi veri”, ha esultato il leader del Carroccio Matteo Salvini. “Sono onorato”, ha detto Luigi Di Maio. “Quindi le coperture c’erano. A tutti quelli che in questi anni ci hanno detto che non si ...

Decretone : Salvini - ok soldi per disabili : ANSA, - ROMA, 14 GEN - "I soldi per i disabili ci sono, anzi c'erano già". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini parlando del reddito di cittadinanza a margine di una conferenza stampa a ...

Reddito di Cittadinanza - Salvini avverte : 'senza soldi per i disabili non lo votiamo' : I rapporti all'interno della maggioranza di Governo M5S - Lega vengono definiti solidi, ma in queste ore la tensione è se non alta, certamente palpabile. Anche perché deve essere votato il provvedimento bandiera del Movimento Cinque Stelle, cioè il Reddito di Cittadinanza grazie al quale i penta-stellati hanno vinto le elezioni politiche dello scorso 4 marzo 2017. D'altra parte la maggioranza di Governo si regge su due gambe, appunto il M5S e la ...

Manovra - scontro Lega-M5S. Salvini 'Senza soldi per disabili e famiglie no a reddito cittadinanza' : Economia Quota 100 al via da aprile, reddito di cittadinanza anche per gli stranieri di VALENTINA CONTE

Matteo Salvini - l'ultimatum a Di Maio sul reddito di cittadinanza : "Senza soldi ai disabili salta" : Matteo Salvini usa la diretta su Facebook per mettere in chiaro alcuni punti cruciali che stanno alzando la tensione all'interno del governo, a cominciare dalla vicenda dei 49 naufraghi della nave Sea Watch, passando per l'imminente reddito di cittadinanza e il salvataggio di banca Carige. Sulla chi

Salvini : 'Chi fa i soldi sulla pelle della gente non ha porto' : Quanti migranti accogliamo? Zero, abbiamo già dato ". Così il vicepremier Matteo Salvini, in una diretta Fb. "Su questa scrivania ho firmato il permesso di arrivare in Italia a centinaia di donne e ...

J-Ax insultato dopo le frasi su Matteo Salvini : "Querelerò tutti e donerò i soldi alle ONG!" : Non sono passate inosservate, ovviamente, le frasi su Matteo Salvini, vice-Premier e Ministro dell'Interno, pronunciate da J-Ax in occasione di un'intervista concessa a Liberi tutti, inserto de Il Corriere della Sera.Parlando del futuro di suo figlio Nicolas, infatti, il rapper milanese aveva dichiarato: "Vorrei per lui un mondo senza guerra e senza inquinamento. E senza Matteo Salvini. Sono deluso da chi crea un allarme che non c’è, ...

J Ax querela gli haters dopo lo scontro con Salvini : 'I soldi andranno alle ONG' : Quello tra J Ax e Matteo Salvini é da tempo un rapporto tutt'altro che idilliaco. Il cantante infatti negli ultimi anni ha più volte criticato pubblicamente le idee politiche, la propaganda e l'operato dell'attuale ministro dell'Interno, quest'ultimo dal canto suo ha sempre colto la palla al balzo per replicare. Non fa eccezione l'ultimo battibecco, scaturito da un'intervista concessa dall'autore di 'Tutto tua madre' ai microfoni del Corriere ...

Salvini : «Troppi soldi nel calcio - servirebbe un tetto agli stipendi» : Il Ministro degli Interni, agganciandosi alla questione Supercoppa, ha parlato del business che ruota attorno al mondo del calcio. L'articolo Salvini: «Troppi soldi nel calcio, servirebbe un tetto agli stipendi» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

J-Ax querela gli haters dopo la polemica social con Matteo Salvini : 'Alle ONG i soldi delle cause perse' : Ax aveva avuto modo di dichiarare di desiderare un mondo senza guerra, senza inquinamento ma anche senza Matteo Salvini . Il vicepremier non si era lasciato scappare l'occasione, mandando due baci in ...

Orlando : 'Rinuncio ai soldi per Palermo? Non cado trappola di Salvini' (2) : (AdnKronos) - Ed ancora a Cefalù andranno ben 204.120 su un progetto di 226.800. Entrano in graduatoria anche Isola delle Femmine, Ficarazzi, Lascari, Petralia Sottana, Contessa Entellina, Campofelice di Roccella, Balestrate, Altavilla, Cinisi, Mezzojuso, Polizzi Generosa, Bolognetta, Pollina, Bompi

Orlando : 'Rinuncio ai soldi per Palermo? Non cado trappola di Salvini' : Palermo, 3 gen. (AdnKronos) - "Non cado nella trappola di rispondere alle incomprensibili e nervose dichiarazioni del ministro Salvini. Ritengo del tutto improprio che di fronte a un sindaco che cerca di rispettare l'anima di una città e la sua cultura dell'accoglienza, affermi che la città dovrebbe

Orlando 'guida' la rivolta dei sindaci contro il decreto sicurezza - Salvini : 'Rinunciano anche ai soldi del dl?' : In particolare Orlando vuole "boicottare" le norme che negano la possibilità di concedere la residenza a chi ha un permesso di soggiorno . "Impartisco la disposizione di sospendere, per gli stranieri ...

J-Ax si scaglia contro Matteo Salvini : 'Restituite i soldi che avete rubato agli Italiani' : In queste ore sui social non si parla d'altro del duro botta e risposta che c'è stato tra Matteo Salvini, leader della Lega e il rapper J-Ax. Quest'ultimo ha rilasciato un'intervista al vetriolo sulle pagine del Corriere della Sera, dove si è scagliato duramente nei confronti di Salvini, arrivando a dire che il suo sogno è quello di poter vivere in un'Italia dove non ci sia spazio per leader politici come il rappresentante della Lega. Lo scontro ...