PIT STOP | la nuova Ducati 2019 di Dovizioso e Petrucci | FOTOGALLERY

Fiumicino - ecco il “PIT stop” del Boeing 777-300ER di Alitalia. Il cambio dello pneumatico in time-lapse : “Il video è stato fatto con il Boeing 777-300ER, la nostra ammiraglia, l’aereo più grande che abbiamo in flotta con i suoi 382 posti. Come dato di cronaca ”monta” i motori più potenti dell’aviazione civile. Si tratta di motori General Electric chiamati GE90. Altri dati sul 777-300ER : 13.000 km di autonomia, 920 km/h di velocità di crociera. L’aereo civile con il motore più potente al mondo, GE90″. ...

Domenica Live/ Anticipazioni : Jana Maradona - Annalisa Minetti e Christopher Lambert osPITi di Barbara d'Urso : Domenica Live, ecco gli ospiti e le Anticipazioni dello show di Barbara d'Urso: Jana Maradona, Annalisa Minetti e Christopher Lambert in esclusiva.

Juventus - lesione al biciPITe femorale per Mandzukic! Si teme un lungo stop : ecco i possibili tempi di recupero : Più serio del previsto l’infortunio occorso a Mario Mandzukic: lesione al bicipite femorale della coscia destra per il croato che dovrà restare ai box per diverso tempo In conferenza stampa, Massimiliano Allegri non ha nascosto la sua preoccupazione per le condizioni di Mario Mandzukic: “sensazioni? Come dice Mario, ‘no good'”. Niente giri di parole, l’attaccante croato dovrà stare fermo ai box per diverso ...

PIT STOP : le 10 auto più costose del mondo FOTOGALLERY : ...5 4, MCLAREN P1LM, COSTO 4 MILIONI DI EURO - Sebbene questo marchio sia prodotto in Gran Bretagna, McLaren ha creato 5 auto in stile P1LM per il mercato del lusso in tutto il mondo. Con un motore ...

La collezione Timberland x Christopher Raeburn si racconta a PITti Immagine Uomo : Solo poche ore fa la collezione Timberland x Christopher Raeburn per la FW19 è stata svelata durante la London Fashion Week Men’s ed è già il momento di renderla nota ai numerosi visitatori del Pitti Immagine Uomo di Firenze. La linea (visibile all’interno dello spazio di Raeburn dall’8 all’11 gennaio) spazia dal footwear all’apparel, fino agli accessori, ed è la prima da quando il brand ha ...

PITti Uomo 95 – In arrivo la collaborazione tra Timberland e Christopher Raeburn svelata alla London Fashion Week [GALLERY] : Timberland x Christopher Raeburn: la collaborazione Uomo FW 2019 svelata alla London Fashion Week in arrivo a Pitti Immagine Uomo 95. L’ampliata collaborazione footwear, apparel e accessori sottolinea l’impegno condiviso verso uno stile sostenibile Ieri sera durante la London Fashion Week Men’s, il Fashion designer Christopher Raeburn, il cui brand è sinonimo di un Fashion design intelligente e responsabile, ha svelato la sua ...

PIT STOP : Aston Martin - ora James Bond viaggia... in rosa FOTOGALLERY : Certo, di Cadillac del '59 rosa ne è pieno il mondo, ma questa vettura appare un po' troppo dirompente. Un verde, forse, di quello originale con il quale nasce la DB4 GT Zagato, magari sarebbe stato ...

Carige - dopo lo stop all'aumento di caPITale se ne va anche il sindaco supplente Monti : Genova - Fabio Monti , nominato sindaco supplente di Banca Carige nell'assemblea dello scorso 22 dicembre, ha comunicato all'istituto ligure 'di non essere più disponibile a ricoprire tale carica' ...

PIT STOP : Lego - James Bond & Co - i migliori set di auto FOTOGALLERY : FORD E BUGATTI, PEZZI DA COLLEZIONE - Ma c'è anche il mondo del rally tra i set Lego in circolazione: la Speed PORSCHE E ASTON MARTIN - Per rimanere nell'ambito delle auto di prestigio, non possiamo ...

F1 – Il PIT STOP natalizio in casa Red Bull : Verstappen ed i suoi meccanici preparano l’albero di Natale in tempo record [VIDEO] : Max Verstappen ed i suoi meccanici preparano l’albero di Natale in tempo record: l’addobbo è in stile pit-stop Il Natale è ormai alle porte e tutti si meritato di passare del tempo speciale in famiglia o con le persone più care, anche gli sportivi, impegnati tutto l’anno tra eventi, gare e allenamenti. I campioni della F1 sono attualmente in vacanza, ma hanno già in mente la prossima stagione, che si prospetta ...

Inps Messina : presentato il Progetto Baby PIT Stop : Tra le novità presentate ieri mattina nel corso del tradizionale incontro di Scambio di Auguri per le festività natalizie, l'istituzione del Baby Pit Stop che prende il nome dall'operazione del cambio ...

F1 - Pat Symonds e quel sorprendente retroscena su Schumacher : “faceva dei prelievi di sangue durante i PIT-stop - poi…” : L’ingegnere inglese ha svelato come Schumacher facesse dei prelievi di sangue durante i pit-stop in occasione dei test invernali per un motivo ben preciso Talento ma anche tanto allenamento, ingredienti principali nella carriera di Michael Schumacher. Il Kaiser non lasciava nulla al caso, allenando ogni suo muscolo del corpo per riuscire a primeggiare, i sette titoli mondiali conquistati ne sono una prova. Sulle sue modalità di ...

PIT STOP : sognava di andare a 1500 km/h - addio al progetto FOTOGALLERY : UN FOLLE SOGNO - Una notizia amara non solo per la Gran Bretagna, il team Bloodhound e tutti i loro sostenitori, ma anche per la scienza e tutti coloro che credevano di potersi spingere così oltre. I ...

The Blacklist 6×01 : la nuova alleata di Liz - Christopher Lambert osPITe : The Blacklist 6×01 trama e promo – La premiere della sesta stagione andrà in onda sulla NBC il 3 gennaio 2018. Manca meno di un mese al debutto dei nuovi episodi e siamo in attesa di scoprire che cosa succederà in “Dr Hans Koehler“. L’emittente madre ha già rilasciato la trama di The Blacklist 6×01 e ci aiuta a scoprire che Red sarà ancora al fianco della task force per un nuovo caso. Liz invece seguirà il suo ...