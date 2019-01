Lavoro nero 2019 | importo sanzioni aumentato | la tabella aggiornata

Mantova : Lavoro nero ed evasione fiscale per oltre 100mila euro - 3 denunce : Milano, 18 gen. (AdnKronos) - Tre persone di origine cinese, titolari di altrettanti laboratori di cucitura e confezione operanti nel Mantovano, sono state denunciate per sfruttamento di manodopera clandestina. Nel corso dell’attività ispettiva, condotta dalla guardia di finanza di Castiglione delle

Lavoro nero - l’offensiva della Gdf con le pagelle contributive : Dopo gli indici sintetici di affidabilità fiscali (Isa), che hanno spedito in soffitta gli studi di settore, da quest’anno entrano in scena in via sperimentale anche gli «Isac»: nuovi indicatori in grado di valutare il livello di affidabilità contributiva di ciascun datore di Lavoro...

Reddito di cittadinanza - il sondaggio tra le imprese : "Più licenziamenti e Lavoro nero" : Secondo un sondaggio realizzato da Unimpresa l'architettura del Reddito di cittadinanza si presta a sostanziali accordi tra...

Badanti - Lavoro nero e pratiche illecite molto diffuse : danno da 3 miliardi di euro l'anno : Un settore che nonostante gli sforzi dei legislatori continua a detenere tutte le sue vecchie problematiche è sicuramente quello del lavoro domestico. Da anni il settore è munito di un suo Contratto Collettivo Nazionale del lavoro (CCNL) che ne regola le modalità di assunzione e prosecuzione del rapporto di lavoro. Nonostante ciò, sono ancora tante le anomalie che riguardano lavoratori e lavoratrici spesso senza contratti e senza tutele. Secondo ...

Lavoro nero - Veneto virtuoso : «solo» 200 mila irregolari - il 3 - 8% del Pil - : Infatti, spiega la Cgia, le realtà meno interessate dalla presenza dell'economia sommersa sono quelle del Nord. In Friuli Venezia Giulia i lavoratori irregolari sono 56.400, che generano un valore ...

Luigi Di Maio - svelate le balle sul reddito di cittadinanza : soldi a stranieri - Lavoro nero e finti poveri : La prima bugia è venuta a galla subito. Era quella con le gambe più corte. Luigi Di Maio l' aveva ripetuta il 3 gennaio, a Belluno: «La legge, come abbiamo sempre detto, riguarda il reddito di cittadinanza per coloro che sono cittadini italiani». Ieri sono uscite le carte che l' ufficio legislativo

Reddito - Cgia : rischio 3mld a Lavoro nero : 10.32 C'è il rischio che la metà dei 6 miliardi che il governo erogherà per il Reddito d i cittadinanza, pari a 3 miliardi di euro, possa "finire nelle tache di persone che non ne hanno diritto". A denuncioare il rischio è la Cgia di Mestre. E' possibile cioè "ipotizzare che circa la metà della platea dei teorici destinatari di tale misura potrebbe essere posta da persone che lavorano in maniera irregolare", avverte la Cgia.

Lavoro nero - chiuso un rinomato locale notturno di Olbia. Controlli anche ad Arzachena : I Controlli della Guardia di finanza a Olbia e Arzachena. In considerazione della positività degli interventi disposti all'inizio del mese di dicembre e scaturiti a seguito di alert di rischio emersi ...

Morti sul Lavoro 2018 : anno nero per la Lombardia : Sono purtroppo ben 53 i lavoratori che hanno perso la vita in Lombardia nel 2018 mentre svolgevano la loro mansione. Tanti, ancora troppi secondo la Cgil Lombardia, i cui dati consentono a fine anno ...

Vietato smascherare le bufale sulla povertà e sul Lavoro nero : Una parte di quell'economia è puro reddito di criminalità, altro che di cittadinanza. Lo accennava coraggiosamente ieri il giornalista Federico Geremicca sulla Sette, senza trovare sponda in studio ...

Il Lavoro nero di colf e badanti ci costa oltre 3 miliardi di mancato gettito : Premesso che le famiglie sono spesso le prime vittime "consapevoli" del lavoro irregolare di colf, badanti e baby sitter, ci siamo domandati quanto questa piaga sociale possa pesare sui conti dello Stato che, come in un grande cortocircuito, è anche il vero responsabile. Calcolatrice alla mano, Assindatcolf ha stimato che ogni anno circa 3,1 miliardi di euro non entrino nelle casse pubbliche a causa del lavoro nero dei domestici. Ma non ...

Verona : Gdf - immigrazione clandestina e Lavoro nero - 4 arresti (2) : (AdnKronos) - Le aziende coinvolte nell’indagine, di fatto, utilizzavano solo una minima parte degli stranieri assunti (circa 50), reclutando per lo svolgimento della propria attività altri clandestini (oltre 100) che, sotto-pagati o talvolta non pagati, venivano impiegati come forza lavoro presso a

Verona : Gdf - immigrazione clandestina e Lavoro nero - 4 arresti : Verona, 19 dic. (AdnKronos) - Al termine di una complessa indagine di polizia giudiziaria militari della Guardia di Finanza di Verona, hanno dato esecuzione, tra le province di Verona, Treviso e Udine, a 4 misure cautelari personali disposte dal G.I.P. presso il Tribunale Ordinario di Verona. In tot

