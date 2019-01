Juve | ieri sera cena dei bianconeri per festeggiare il primo trofeo del 2019

Juventus - dopo Ramsey il terzino : rotta su Emerson Palmieri : TORINO - Incroci interessanti, anzi stuzzicanti. E pure coinvolgenti se si pensa che più società potrebbero partecipare al gioco di incastri. La Juventus è onnipresente, in prima fila ogni volta in ...

Higuain - la cessione al Chelsea potrebbe portare Emerson Palmieri alla Juve (RUMORS) : La Juventus in questo momento si trova a Gedda dove nel pomeriggio disputerà la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Tutti si aspettavano una gara in cui i duellanti in attacco sarebbero stati Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain e invece le aspettative in tal senso rischiano di essere deluse, perché secondo le ultime indiscrezioni il Pipita non sarà in campo. La sua assenza affonda le radici nel possibile addio già in questa sessione ...

Serie A - Juve : torna di moda Emerson Palmieri se Spinazzola va in prestito. E Rogerio... : LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULLA GAZZETTA DELLO SPORT IN EDICOLA OGGI Filippo Conticello Fabiana Della Valle

Roma - dalla curva cori contro Napoli - Juve - Bergamo - Liverpool e Carabinieri : Roma - cori di discriminazione territoriale contro Napoli e contro i Carabinieri dalla curva Sud gremita di tifosi della Roma per la partita di Coppa Italia con l'Entella. Dopo la vicenda Koulibaly, ...

Ranieri chiama Pjaca : la Juve può fare cassa : Vista la situazione, la Juventus sta facendo due conti e nei prossimi giorni si confronterà con l'entourage del croato e con la Fiorentina, che in agosto ha ingaggiato il vice campione del mondo in ...

Vieri a 360° su Juventus - Inter e Milan : “Campionato finito già in estate” : L’ex bomber nerazzurro Christian Vieri è Intervenuto ai microfoni di Sky Sport facendo un punto sull’attuale campionato: “È finito prima di cominciare. La Juve è troppo più forte delle altre. Ha preso Cancelo, che è il terzino destro più forte d’Europa, e poi ha CR7, che ha segnato 700 gol in carriera. Ha la rosa più forte d’Europa, vince da 7 anni e continuerà ancora. La Champions si vince con i dettagli, la ...

Juventus-Inter - Del Piero non ha dubbi : “lo Scudetto lo possono perdere solo i bianconeri. Icardi? Come Vieri” : L’ex capitano della Juventus ha presentato la sfida dello Stadium, sottolineando Come i favoriti d’obbligo siano i bianconeri Cristiano Ronaldo da un lato e Mauro Icardi dall’altro, saranno loro i giocatori più attesi in questo emozionante Juventus-Inter che profuma di spettacolo. Alfredo Falcone/LaPresse Una sfida entusiasmante, commentata anche da Alessandro Del Piero ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “la ...

Bobo Vieri : "L'Inter può battere la Juventus - Spalletti è sulla strada giusta" : L'anticipo della 15a giornata di Serie A mette di fronte Juventus e Inter, il Derby d'Italia, mai una partita come le altre. "Non c'è una favorita - ha commentato Bobo Vieri , ex di entrambe le ...

Napoli - sprint per Todibo : ecco l'offerta per anticipare Juve e club stranieri : Secondo La Gazzetta dello Sport , il Napoli fa sul serio per il gioiellino francese Jean-Clair Todibo . Offerto al centrale classe 1999 del Tolosa un contratto di cinque anni da 1 milione a stagione, a partire da luglio,. De ...