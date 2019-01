Joe Bastianich | moglie | figli e ristoranti Chi è l’imprenditore

termometropolitico

: RT @MasterChef_it: 'Ehi coniglio hai fegato?' ???? Con questa frase (e il suo gilet), #Verando ha conquistato Internet, i giudici... e un gre… - FedeGoffi : RT @MasterChef_it: 'Ehi coniglio hai fegato?' ???? Con questa frase (e il suo gilet), #Verando ha conquistato Internet, i giudici... e un gre… - nickledgers : RT @MasterChef_it: 'Ehi coniglio hai fegato?' ???? Con questa frase (e il suo gilet), #Verando ha conquistato Internet, i giudici... e un gre… - MondoPalermo : MasterChef Italia 8 – Joe Bastianich ruba il gilet di Verando ?? VIDEO -

(Di venerdì 18 gennaio 2019)Joe. Chi èChi è JoeJoeè un importante imprenditore nel campo della ristorazione, è italo-americano ed è famoso soprattutto per il ruolo di giudice che ricopre nella trasmissione culinaria Masterchef Italia. Presente tra gli ospiti della prima edizione di Masterchef All Star in onda dal 20 dicembre 2018 su Sky Uno.La vita privata di JoeJoenasce il 17 settembre 1968 ad Astoria nello Stato di New York.Nel 1995 sposa Deanna Damiano con cui ha 3: Ethan, Miles e Olivia. Rispettivamente di sedici, diciotto e venti anni. Nonostante il gossip gli attribuisca continuamente numerosi flirt,si dice profondamente innamorato di suache si occupa della famiglia mentre lui è in giro per il mondo a causa di esigenze lavorative e per la sua passione ...