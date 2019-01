Jeremias Rodriguez contro tutti | messaggi senza freni | cos’è successo?

Isola dei famosi 2019 - Jeremias Rodriguez pronto a partire grazie ad Andrea Iannone : Non tutto è perduto per Jeremias Rodriguez. Il fratellino di Belen, che come sappiamo ha avuto un incidente sugli sci che potrebbe obbligarlo a rinunciare alla nuova edizione de L’Isola dei famosi al via giovedì 24 gennaio su Canale 5, avrebbe ancora una speranza di partire per l’Honduras, e il merito sarebbe di Andrea Iannone, ex fidanzato della sorella. Il gesto di Andrea Iannone verso Jeremias Rodriguez Come rivela il settimanale ...

Isola dei Famosi 2019 - il giallo di Jeremias Rodriguez : «Seguito dall'equipe medica di Iannone. Naufrago nella seconda diretta» : Continua il giallo dell' Isola dei Famosi 2019 sulla partecipazione di Jeremias Rodriguez . Secondo le ultime indiscrezioni il quasi Naufrago per il suo infortunio al polso sarebbe sotto le cure dall'...

Jeremias Rodriguez : grazie al pronto intervento dello staff medico di Andrea Iannone - L’Isola dei Famosi è più vicina : Iannone, cuore d’oro: Jeremias Rodriguez alL’Isola grazie all’aiuto del pilota. Il gesto disinteressato del centauro è da applausi Andrea Iannone corre in aiuto del suo ex ‘cognato’ Jeremias Rodriguez, al quale, nonostante la rottura... L'articolo Jeremias Rodriguez: grazie al pronto intervento dello staff medico di Andrea Iannone, L’Isola dei Famosi è più vicina proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Isola - Jeremias Rodriguez pronto a partire grazie al gesto di Andrea Iannone : Il retroscena è raccontato dal settimanale 'Spy': il campione di Moto Gp avrebbe messo a disposizione dell'ex "cognato"...

Jeremias Rodriguez all'Isola dei Famosi grazie a Iannone? / Mobilita i suoi medici per il fratello di Belen! : Jeremias Rodriguez all'Isola dei Famosi grazie ad Andrea Iannone? Il pilota ha Mobilitato i suoi medici per il fratello dell'ex Belen: l'indiscrezione

Jeremias Rodriguez potrebbe partecipare all'Isola dei Famosi con l'aiuto di Andrea Iannone : La partecipazione di Jeremias Rodriguez all'Isola dei Famosi sarebbe tutt'altro che compromessa: dopo aver saputo della frattura alla mano che si è procurato in vacanza, infatti, il giovane era stato estromesso dal cast del reality da parte dei medici. Oggi, a poco più di una settimana dal via, Spy fa sapere che il fratello di Belen potrebbe ancora partire per l'Honduras: a contribuire al recupero lampo del ragazzo, sarebbero degli specialisti ...

Isola dei Famosi 2019 - Jeremias Rodriguez entra alla seconda o terza puntata? : Un altro colpo di scena sulla prossima “Isola dei Famosi” targata Canale 5 in partenza giovedì 24 gennaio 2019 su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi: Andrea Iannone manda l'ex cognato Jeremias Rodriguez in Honduras. Lo rivela in esclusiva il settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 18 gennaio: il pilota, ex fidanzato di Belen Rodriguez, ha chiesto il pronto intervento del suo staff di specialisti che lo segue per la ...

Isola dei Famosi cast : Jeremias Rodriguez ci sarà? Il retroscena : Jeremias Rodriguez sarà naufrago de L’Isola dei Famosi? L’indiscrezione Jeremias Rodriguez ha fatto discutere ultimamente perchè, sciando, si è infortunato alla mano. Infortunio che potrebbe far saltare la sua partecipazione all’Isola. Comunque sia lui a Verissimo si è detto sicuro di partecipare, minimizzando l’infortunio. Motivo per cui tanti telespettatori, in questi giorni, si sono chiesti sui social se Jeremias ...

Andrea Iannone corre in aiuto dell'ex cognato - Jeremias Rodriguez : Pilota motociclistico uno, fratello d'arte e desideroso di ritagliarsi uno spazietto nel mondo dello spettacolo l'altro. L'unica cosa che li legava era Belen, ma anche adesso che non è più così ...

Belen Rodriguez - il commovente gesto di Andrea Iannone per il fratellino Jeremias : come lo salva : Un altro colpo di scena sulla prossima Isola dei Famosi targata Canale 5: Andrea Iannone manda l'ex cognato Jeremias Rodriguez in Honduras. Lo rivela in esclusiva il settimanale Spy nel numero in ...

Isola - Andrea Iannone mobilita i suoi medici per aiutare Jeremias Rodriguez : Andrea Iannone si mobilita per aiutare Jeremias Rodriguez per affrontare l’Isola dei Famosi. Nei giorni scorsi il fratello di Belen aveva confessato di essersi rotto una mano durante una giornata sugli sci. L’incidente aveva messo a rischio la partenza di Jeremias per l’Honduras, ma il 30enne, ospite a Verissimo, aveva svelato di voler affrontare comunque l’avventura. “Stavo sciando e per evitare una bambina sono caduto e ...

Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi - Iannone scomoda lo staff della MotoGp : Andrea Iannone chiama in causa lo staff della MotoGp: l’ex cognato Jeremias Rodriguez si mobilita per far guarire il fratello di Belen per l’inizio de L’Isola dei Famosi 14 Andrea Iannone e la sua amicizia con Jeremias Rodriguez. Il legame tra il pilota di MotoGp e il suo ex cognato è sempre più profondo, nonostante la fine della storia d’amore tra il motociclista di fama mondiale e Belen. A dimostrare che il ...

L’Isola dei famosi 2019 - Luca Dorigo sostituisce Jeremias Rodriguez : l’indiscrezione : Potrebbe essere Luca Dorigo a sostituire Jeremias Rodriguez a L’isola dei famosi. A riferirlo è il settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 11 gennaio. La rivista sostiene che l’ex tronista (per 3 volte!) di Uomini e donne sarebbe stato contattato dalla produzione per diventare un naufrago all’ultimo secondo, ma nulla è ancora certo. LEGGI: L’Isola dei famosi 2019 data, concorrenti e opinioniste: ufficiali Jo ...

Jeremias Rodriguez a Verissimo ecco la verità su mio padre : Ospite nel salotto di Silvia Toffanin a “Verissimo Jeremias Rodriguez avrebbe rotto il silenzio sul ricovero dello scorso dicembre di papà Gustavo, e dopo aver parlato dell’incidente al polso -che ha messo in forse la sua partecipazione all’”Isola dei Famosi “è tornato sull’episodio che ha visto coinvolto papà Gustavo, che lo scorso dicembre, poco prima di Natale, il padre dei fratelli Rodriguez sarebbe stato ricoverato ...