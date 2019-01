GdC Cronaca Omicidio nel Cosentino | fermate due persone

GdC Cronaca/ Minaccia di suicidarsi - donna bloccata dalla polizia a Rende : Prima ha tentato di darsi fuoco con un accendino, poi si è puntata un coltello appuntito al petto all'altezza del cuore. Una donna , in preda a forte disagio psichico e chiara sofferenza, è stata ...

GdC Cronaca/ Uccise il cugino per gelosia : 19enne confessa davanti al giudice : VIBO VALENTIA. Uccise il cugino 27enne, Bruno Lazzaro, a coltellate, per via di una ragazza contesa. A confessare il delitto, lunedì mattina, Gaetano Muller, 19 anni, comparso dinanzi al gup del ...