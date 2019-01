oasport

: Sono proprio buffi: in commissione congresso bloccano la comunicazione di dati ufficiali, poi ne diffondono quotidi… - lucianonobili : Sono proprio buffi: in commissione congresso bloccano la comunicazione di dati ufficiali, poi ne diffondono quotidi… - SimonaMalpezzi : È curioso che girino dati parziali sul #congressoPd veicolati da siti magari di consulenti di uno dei candidati (no… - bestraider : RT @OA_Sport: #F1, i dati ufficiali sull'audience TV. Crescita del 10%, aumentato anche il pubblico delle piattaforme digitali. https://t.c… -

(Di sabato 19 gennaio 2019) Si registranoinper quanto riguarda l’audience televisiva complessiva del Mondiale di F1 nel 2018. In termini di spettatori unici, infatti, la massima categoria motoristica mondiale ha ottenuto un aumento del 10%, arrivando a 490.2 milioni.L’incremento è ancora maggiore nei 20 mercati principali, dove raggiunge il 14%: in questo caso parliamo per la maggior parte di una buona fetta di Europa e Americhe.I mercati con un aumento di spettatori più significativo sono quelli del subcontinente indiano, della Francia, della Russia e degli Stati Uniti. Il Brasile conserva il primato del maggior mercato televisivo della F1, con 115.2 milioni di telespettatori, a testimonianza dell’ancora grandissima passione esistente nel Paese nonostante un periodo in cui i piloti di talento, dopo che le ere di Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Rubens ...