Ducati | Dovizioso | Pronto per lottare per il titolo

PIT STOP : la nuova Ducati 2019 di Dovizioso e Petrucci - FOTOGALLERY : È stata presentata ufficialmente la nuova Ducati 2019, che sarà impegnata nel campionato del Mondo di MotoGP e vedrà al via due piloti italiani, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. Da Neuchatel, in Svizzera, città nella sede dello sponsor storico della scuderia, parte la nuova Ducati che darà ...

MotoGP - Ducati GP19 : la presentazione della nuova moto di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci : LIVE 18:50 18 gen Le parole dell'ad Domenicali e del General Manager Ducati segnano l'epilogo della presentazione. Domenicali : "Di solito le moto belle sono anche veloci, aspettiamo di vedere i ...

MotoGP - presentata la nuova Ducati 2019! Si chiamerà GP19. Dovizioso : “Vogliamo puntare al titolo - ma non sarà facile” : Presso il magnifico scenario del Philip Morris R&D Cube di Neuchatel, in Svizzera, sono stati tolti i veli alla nuova Ducati MotoGP, il mezzo che proverà a riportare il titolo a Borgo Panigale, dato che manca addirittura dai tempi di Casey Stoner, nel lontano 2007. La nuova moto, la Desmosedici GP19, è stata concepita e realizzata sulla base delle edizioni precedenti, ma con novità sostanziali a livello di progettazione. A primo impatto ...

MotoGP - presentata la nuova Ducati 2019! Si chiamerà GP19. Dovizioso : “Vogliamo puntare al titolo - ma non sarà facile” : Presso il magnifico scenario del Philip Morris R&D Cube di Neuchatel, in Svizzera, sono stati tolti i veli alla nuova Ducati MotoGP, il mezzo che proverà a riportare il titolo a Borgo Panigale, dato che manca addirittura dai tempi di Casey Stoner, nel lontano 2007. La nuova moto, la Desmosedici GP19, è stata concepita e realizzata sulla base delle edizioni precedenti, ma con novità sostanziali a livello di progettazione. A primo impatto ...

MotoGp – Presentazione Ducati - Dovizioso tra consapevolezze e motivazione : le parole cariche di ottimismo del Ducatista : Le emozioni di Andrea Dovizioso dopo aver tolto i veli dalla sua nuova Desmosedici durante la Presentazione del Team Mission Winnow Ducati 2019 Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci hanno tolto i veli alla nuova Desmosedici del team Mission Winnow Ducati. Una livrea fiammante, che regalerà spettacolo nelle piste di tutto il mondo e tante emozioni con i suoi piloti ufficiali. Dovizioso e Petrucci hanno dimostrato già una grande complicità e ...

MotoGP - Ducati 2019 : il LIVE STREAMING della presentazione della nuova moto di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci : Dopo le vacanze invernali, finalmente siamo pronti a tuffarci nuovamente nel magico mondo della motoGP. A farci rivivere nuovamente il piacere delle due ruote ci pensa la Ducati, primo team ufficiale ...

Presentazione Ducati 2019/ Streaming video e diretta tv della nuova moto di Dovizioso e Petrucci - Motogp - : diretta Presentazione Ducati 2019: info Streaming video e tv della cerimonia. Si alzano i veli sulla prima moto per la stagione 2019 della motogp.

MotoGP - Mondiale 2019 : Ducati - serve l’ultimo step per poter impensierire Marc Marquez. Andrea Dovizioso ci crede : Mancano solo due giorni al momento della presentazione ufficiale della Ducati in vista del Mondiale MotoGP 2019, che si svolgerà nella località svizzera di Neuchatel a partire dalle ore 18.00 di venerdì 18 gennaio. La scuderia di Borgo Panigale è pronta ad affrontare una stagione fondamentale, in cui sarà chiamata a completare un processo di crescita esponenziale condotto magistralmente dal direttore generale Gigi Dall’Igna ma non ancora ...

MotoGp - Prove di 'convivenza' per Petrucci e Dovizioso : giornata in pista per i Ducatisti [FOTO] : giornata di allenamento per Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso: i due ducatisti insieme in pista sulla moto da cross Petrucci e Dovizioso dal 2019 saranno compagni di squadra in Ducati : il ternano è ...

MotoGp – Prove di ‘convivenza’ per Petrucci e Dovizioso : giornata in pista per i Ducatisti [FOTO] : giornata di allenamento per Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso: i due ducatisti insieme in pista sulla moto da cross Petrucci e Dovizioso dal 2019 saranno compagni di squadra in Ducati: il ternano è stato promosso dal team Pramac alla squadra ufficiale di Borgo Panigale per la nuova stagione di MotoGp, al posto di Jorge Lorenzo, passato in Honda dopo due anni di alti e bassi con la squadra italiana. I due piloti italiani hanno da subito ...

MotoGP - presentazione squadre e piloti 2019 : calendario e date. Valentino Rossi e Andrea Dovizioso attendono Yamaha e Ducati : Siamo nel primo giorno di un 2019 in cui le aspettative e le attese sono molteplici. Nel Mondiale di MotoGP, che prenderà il via a Losail (Qatar) il 10 marzo, si preannuncia una stagione particolarmente interessante. Si prospetta un “Marc Marquez vs tutti“. Lo spagnolo della Honda è stato il dominatore dell’ultimo periodo, conquistando tre titoli consecutivi negli ultimi tre anni nella classe regina, portando il computo ...

MotoGP - Andrea Dovizioso e l’occasione della vita. Una Ducati mai così forte per il Mondiale 2019 : Siamo nel 2019 e nei primi vagiti del nuovo anno speranze, propositi e nuovi traguardi da raggiungere sono nella nostra testa e nel nostro cuore. Nel mondo dei motori e in quello del MotoMondiale, i piloti ed i team sono in apparenza in pausa perché il pensiero è rivolto al prossimo campionato, che scatterà il 10 marzo a Losail (Qatar), e si sta lavorando per arrivare pronti all’appuntamento sotto ogni profilo. La Ducati è pronta a ...

Polemica su Twitter - Lorenzo : Dovizioso e Ducati nel mirino - : I FENOMENI E' uno Jorge Lorenzo spocchioso quello che ci sta restituendo Twitter, la piattaforma social che il pilota Honda sta utilizzando per passare il tempo durante le vacanze invernali. Proprio ...

MotoGP - la Ducati del 2019 non sarà rivoluzionaria. Sviluppo della GP18 per sconfiggere la Honda con Dovizioso : 76 punti: questo il distacco al termine del Mondiale 2018 di MotoGP tra la Honda di Marc Marquez e la Ducati di Andrea Dovizioso. Lo spagnolo si è imposto grazie ad una costanza spaventosa: 9 vittorie e 14 podi in totale. Numeri impressionanti che non hanno concesso ai rivali alcuna occasione per impensierirlo davvero. Nel caso specifico Dovizioso ha pagato a carissimo prezzo i tre zero di Jerez de la Frontera (Spagna), Le Mans (Francia) e ...