Come configurare il controllo genitori su Android per sonni tranquilli

Come configurare eMule su Mac : Dato che aMule offre un’interfaccia leggermente diversa dalla versione per Windows, state cercando su Internet una guida che vi spieghi nel dettaglio Come impostare eMule su Mac. Siete capitati nel posto giusto! Indice dei contenuti leggi di più...

VPN e Kodi : Come scegliere e configurare : Kodi è una applicazione dal successo planetario, il comodo media center open source ha saputo imporsi per la sua completezza e per la disponibilità di addon, ufficiali e non, che ne espandono ulteriormente le capacità. Sono più di 40 milioni gli utenti dell’applicazione nelle sue varie versioni, una forte percentuale di loro non sfrutta Kodi […] VPN e Kodi: come scegliere e configurare