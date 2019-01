Calcio | la Juventus festeggerà la Supercoppa prima della partita contro il Chievo

Calcio - la Serie A torna in campo dopo la pausa invernale. Big match tra Napoli e Lazio - la Juventus ospita il Chievo : Questo fine settimana la Serie A di Calcio tornerà finalmente in campo dopo la pausa invernale. Tra l’ultima giornata del girone d’andata e la prima di ritorno che ci apprestiamo a vivere, si sono giocati gli ottavi di finale della Coppa Italia e la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, che ha visto la Juventus battere il Milan per 1-0 grazie al gol di Cristiano Ronaldo e alzare per l’ottava volta il trofeo. I bianconeri ricominceranno la corsa ...

CalcioMERCATO JUVENTUS / Ultime notizie : Pjaca richiesto dal Genoa - nuovo prestito possibile? : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: si prova subito per Ramsey, manovre interessanti per Emerson Palmieri e Rogerio, Pjaca potrebbe passare al Genoa.

Calciomercato Juventus : per Palmieri possibile scambio di prestiti con Higuain (RUMORS) : Sono ore molto calde per il Calciomercato della Juventus, ormai prossima all'acquisto di Aaron Ramsey, talentuoso centrocampista gallese che milita nelle fila dell'Arsenal. Il giocatore starebbe per firmare con il club bianconero, ma l'ufficialità dovrebbe arrivare solo a febbraio. Si tratta di un colpo molto importante per la Juventus, dal momento che Ramsey è un centrocampista completo, abile sia in fase di contenimento che in quella ...

Calciomercato - possibile affare in sinergia tra Juventus e Genoa : Juventus e Genoa alle prese con diverse trattative in queste ore, non solo l’approdo di Sturaro al Grifone: tutti i dettagli sul Calciomercato Juventus e Genoa stanno lavorando per portare in Italia un giovane calciatore polacco. Nelle ultime stagioni sono state ottime le risposte dei calciatori della Polonia nella nostra Serie A: da Milik a Zielinski, passando per Piatek, Linetty e tanti altri giovani promettenti che hanno messo ...

Calciomercato Juventus/ Ultime notizie - Sturaro al Genoa è un affare ormai definito : Calciomercato Juventus, Ultime notizie: i bianconeri potrebbero puntare a sorpresa su James Rodriguez, intanto è stato definito l'affare per Aaron Ramsey.

CalcioMERCATO JUVENTUS / Ultime notizie : Mandzukic rifiuta la Cina - no a un triennale da 16 milioni : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: i bianconeri potrebbero puntare a sorpresa su James Rodriguez, intanto è stato definito l'affare per Aaron Ramsey.

Calciomercato Juventus - James Rodriguez può arrivare a gennaio per soli 3 milioni (RUMORS) : Non solo l'affare Higuain. Un altro big può infiammare questo Calciomercato invernale. Stiamo parlando di James Rodriguez, talentuoso giocatore che ora milita nelle fila del Bayern Monaco. Il centrocampista colombiano è stato nel mirino della Juventus per lungo tempo, ma la società bianconero non è mai riuscita a convincerlo a trasferirsi a Torino. James è molto apprezzato da Massimiliano Allegri e, alla fine, potrebbe essere lui il colpo della ...

Calciomercato Juventus/ Ultime notizie - il Genoa vuole Kean : i bianconeri fanno muro : Calciomercato Juventus, Ultime notizie: i bianconeri potrebbero puntare a sorpresa su James Rodriguez, intanto è stato definito l'affare per Aaron Ramsey.

Calciomercato Juventus - spunta il nuovo trequartista : Spinazzola resta : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sui canali “SportItalia“, la Juventus sarebbe pronta a mettere e mani su Mattia Zennaro, mezz’ala o trequartista del Venezia classe 2000. Grinta, personalità e margini di crescita notevoli. Il giocatore piace anche a diverse squadre di Serie A, ma come riportato dal noto esperto di mercato , […] L'articolo Calciomercato Juventus, spunta il nuovo ...

Calciomercato amarcord - 'affaracci' : il 'Malaka' Martinez alla Juventus - 2010 - : C'è stato un tempo in cui, prima di diventare il Re Mida che si è dimostrato negli anni, anche Beppe Marotta sbagliava qualche colpo. Certo, Pirlo e Pogba a zero sono medaglie al valore che qualsiasi ...

Dybala lascia la Juventus?/ Calciomercato - De Notaris : 'Scambio con Icardi?' - Esclusiva - : Dybala lascia la Juventus a fine stagione? Ma per parlare di tutto questo abbiamo sentito l'operatore di mercato Ernesto De Notaris.

Albo d’oro Supercoppa Italiana Calcio : tutti i vincitori. Chi andrà in testa tra Juventus e Milan? : A Jeddah (Arabia Saudita) si è disputata la Supercoppa Italiana 2018 di calcio, Juventus e Milan si sono fronteggiate a viso aperto per la conquista del primo trofeo stagionale. Questa competizione, fondata nel 1988, era stata vinta per sette volta sia dai bianconeri che dai rossoneri che dunque oggi si sono fronteggiate per balzare in solitaria al comando dell’Albo d’oro. Di seguito l’Albo d’oro della Supercoppa Italiana ...

Calciomercato Juventus - Douglas Costa potrebbe essere ceduto (RUMORS) : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Douglas Costa, fortissimo esterno brasiliano che in questa stagione non si sta sicuramente mantenendo i suoi standard. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, infatti, gli preferisce quasi sempre Mario Mandzukic nel tridente con Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, l'unico giocatore offensivo della Juventus che è considerato ...