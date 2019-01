Ultime Notizie Roma del 17-01-2019 ore 11 | 10

CALCIOMERCATO MILAN/ Ultime Notizie - Djalò ad un passo : siamo ai dettagli con lo Sporting Lisbona : CALCIOMERCATO MILAN, Ultime notizie: Piatek è il piano A per il dopo Higuain, l'alternativa è Batshuayi. Djalò intanto è sempre più vicino ai rossoneri.

CALCIOMERCATO INTER/ Ultime Notizie - Modric si avvicina : niente rinnovo con il Real Madrid : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: i nerazzurri pronti al colpo a sorpresa Mesut Ozil? Intanto si avvicina sempre di più Luka Modric, in uscita dal Real.

GAVARDO - 45ENNE RAPITO PISTOLA IN MANO DA MAROCCHINO/ Ultime Notizie - motivi passionali : riprese le ricerche : GAVARDO, 45ENNE RAPITO da MAROCCHINO PISTOLA in pugno. Ultime notizie, aguzzino e vittima sono scomparsi: motivi passionali, riprese le ricerche.

Brexit - Theresa May ottiene la fiducia/ Ultime Notizie - premier rilancia la trattativa con Ue : Brexit, la May incassa la fiducia/ Ultime notizie, l'UE apre alla proroga: uscita dall'Europa entro il 2020? Londra spera che tale ipotesi si verifichi

Ultime Notizie Roma del 17-01-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio dopo il rincorrersi di voci di rinvii le consiglio dei ministri sul decreto ne ci sarà oggi probabilmente nel pomeriggio e sarà anticipato da un vertice a tre tra il premier Giuseppe Conte i due vice Matteo Salvini Luigi Di Maio per sciogliere gli ultimi nodi si discuterà di statali e TFR invalidi anpal in un’intervista La Stampa il capo ...

Gavardo - 45enne rapito da marocchino pistola in pugno/ Ultime Notizie - aguzzino e vittima sono scomparsi : Gavardo, 45enne rapito da marocchino pistola in pugno. Ultime notizie, aguzzino e vittima sono scomparsi, le forze dell'ordine non li trovano

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 è inadeguata “Serve altra riforma” : Pensioni ultime notizie: Quota 100 è inadeguata “Serve altra riforma” Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano i commenti del Fondo monetario internazionale su Quota 100 e sul sistema Pensionistico in generale, considerandolo in prospettiva futura. Per il Fmi Quota 100 non è certamente una soluzione a lungo termine. La sperimentalità della misura non basta per tranquillizzare i giovani lavoratori di oggi. Che potrebbero ...

Sciopero mezzi Atac a Roma : bus e metro a rischio/ Caos trasporti nella Capitale : info - orari e Ultime notizie : Sciopero mezzi Atac a Roma per 24 ore: a rischio metro, bus e Ferrovie della Capitale. Stop trasporto pubblico, info e orari: tutte le ultime notizie

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 potrebbe saltare - chi è dentro : Pensioni ultime notizie: Quota 100 potrebbe saltare, chi è dentro Chi rientra di sicuro in Quota 100 Martedì 12 dicembre è un giorno importante, perché ci sarà un nuovo incontro tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker. Sul tavolo di discussione la Manovra, le modifiche necessarie per ridurre il deficit/Pil e ovviamente il fantasma della procedura d’infrazione, conseguenza inevitabile se la ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 41 rimandata al 2019 - Salvini conferma : Pensioni ultime notizie: Quota 41 rimandata al 2019, Salvini conferma Quota 41 per tutti: se ne parlerà nel 2019 Intervistato a Rtl 102.5 il vicepremier Matteo Salvini ha parlato a tutto tondo delle misure del governo Conte. Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano Quota 41. Con Quota 100 confermata senza penalizzazioni e uscita a 62 anni e 38 anni di contributi, bisognerà attendere ancora un po’ per Quota 41 per tutti, che è stato più ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 a 62 anni - allarme 13 miliardi nel 2019 : Pensioni ultime notizie: Quota 100 a 62 anni, allarme 13 miliardi nel 2019 Quota 100 costerà il doppio nel 2019? Le ultime Continua a far discutere il commento dell’Ufficio parlamentare di bilancio sulla Manovra 2019. E in particolare sulla misura Quota 100 e sulle risorse che andrebbero a mancare nel caso tutti i potenziali beneficiari del prossimo anno dovessero accedere a questa nuova forma di pensione anticipata. Il presidente dell’Upb ...