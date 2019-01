Spaccio di droga tra Rimini e provincia | 10 arresti | sequestri

'Gli ovuli di cocaina sono miei : non Spaccio droga'. Ottiene i domiciliari : BRINDISI - 'Gli ovuli di cocaina sono solo miei : non vendo droga'. Mario Cuneo, 26 anni, ha respinto l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, mossa dopo la scoperta di 49 dosi di 'coca' nella sua ...

Caso Alessandro Neri - spunta la pista dello Spaccio di droga : "Qua, la cosa più cara che ho è di Alessandro . È mia e di Ale. Ce la siamo comprata insieme, io ci avrei messo 800 e lui 500. È importante per me. Mi volevo levare tutte le armi, ma questa che è mia e ...

Arresto per Spaccio di droga a Vittoria : Un 35enne è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Vittoria per spaccio di sostanze stupefacenti. Trovato in possesso di hashish.