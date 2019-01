Raggi | primo Regolamento del Verde risultato storico per Roma

BTS : il video di “DNA” è il primo di una band di k-pop a Raggiungere le 600 milioni di view : Congratulazioni! The post BTS: il video di “DNA” è il primo di una band di k-pop a raggiungere le 600 milioni di view appeared first on News Mtv Italia.

La storica impresa di Kuntal A. Joisher : è il primo scalatore vegano a Raggiungere la cima del Monte Lhotse : La s?da estrema di Kuntal A. Joisher: la conquista della cima del Monte Lhotse a 8514 metri, la quarta più alta al mondo Kuntal A. Joisher è il primo scalatore indiano vegano ad aver conquistato la cima del Monte Everest nel 2016. Le sue spedizioni sulle montagne più ardimentose del mondo sono guidate da una profonda volontà di portare il messaggio umanitario e vegano nel mondo. Save The Duck, brand da sempre animal e cruelty free, ha ...

Primo nato del 2019 si chiama Italo/ Roma - i genitori sono dello Sri Lanka : il sindaco Raggi gli fa visita : Il Primo nato del 2019 si chiama Italo. Il bimbo pesa 4.8 chilogrammi ed è nato a Roma da genitori originari dello Sri Lanka.

Sanremo Giovani : Einar è il primo vincitore e Raggiunge i big al Festival : Einar - Sanremo Giovani La gara di Sanremo Giovani ha proclamato in diretta su Rai 1 una delle due nuove proposte che entrano di diritto – insieme ai big – a far parte del cast del Festival di Sanremo 2019. Il primo vincitore tra i Giovani è Einar. Nella prima puntata della ‘mini kermesse’ condotta da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, il cantante italo-cubano ha conquistato tutti con la sua Centomila volte, canzone scritta ...

Brawl Stars in pochi giorni ha Raggiunto il primo posto nella classifica Google Play : Brawl Stars in pochi giorni ha raggiunto il primo posto della classifica Google Play sezione giochi. Molti si aspettavano questa reazione da parte dei videogiocatori (ovvero un massiccio download nel breve periodo di B.S su dispositivi mobili), ma nessuno poteva pensare che sarebbero bastati meno di 3 giorni dalla data di rilascio globale dell'ultimo marchio della Supercell per raggiungere tale posizione. L'ennesimo trionfo per la casa finnica ...

Train 18 - il primo treno indiano ad alta velocità : Raggiunge 180 km/h : Il famoso Train 18, il primo treno indiano ad alta velocità che collegherà Delhi a Varanasi in otto ore, contro le attuali 12, dovrebbe iniziare a circolare a partire dal 25 dicembre prossimo. Nell'...

NAPOLI PRIMO IN CHAMPIONS E ANCELOTTI E' RaggiANTE : Così Carlo ANCELOTTI, parlando a Sky Sport, commenta la vittoria del NAPOLI sulla Stella Rossa Belgrado, in CHAMPIONS. "Il gol di Hamsik? Il calcio è davvero strano " ammette -. Ci hanno criticati, ...

Stallion83 diventa il primo giocatore a Raggiungere quota 2 milioni di punti Gamerscore su Xbox Live : L'utente Xbox Live Stallion83 è diventato il primo giocatore a raggiungere il traguardo impressionante di due milioni di punti Gamerscore, come segnala Wccftech. "13 anni fa mi sono innamorato degli achievement di Xbox dopo aver sbloccato "Cluster Buster" in Hexic HD per 5 G. La scorsa notte ho sbloccato questo obiettivo in @Halo MCC che mi ha portato esattamente a 2.000.000 di punti Gamerscore. È così che esprimo la mia passione per i ...

BTP Italia - nel primo giorno non si Raggiunge neanche il mezzo miliardo : La prima, dedicata ai risparmiatori individuali e affini, ai quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze assicura la piena soddisfazione degli ordini, è iniziata ieri lunedì 19 novembre e ...

Carovana di migranti verso gli Usa : il primo gruppo ha Raggiunto il confine : L'avanguardia della Carovana di migranti in viaggio dall'America Centrale (Honduras e Guatemala in particolare) e diretta verso gli Stati Uniti ha raggiunto Tijuana. Sono almeno cinquemila le persone partite nelle settimane scorse L'avanguardia della Carovana di migranti in arrivo dall'America Centrale (Honduras e Guatemala in particolare) e diretta verso gli Usa è arrivata a Tijuana. In tutto sono almeno 5mila le persone partite nelle ...