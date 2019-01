Media Molecule annuncia l' estensione della beta di Dreams e l' invio di nuovi codici

Media Molecule annuncia altri codici per la beta di Dreams : Durante l'ultimo livestream dedicato a Dreams , i ragazzi di Media Molecule hanno annuncia to l'intenzione di estendere la beta a più persone tramite l'invio di nuovi codici . Questo avverrà in 2 fasi, oggi 17 gennaio e il 21 dello stesso mese.Come riporta Playstation Lifestyle, gli sviluppatori hanno anche annuncia to che la beta (che inizierà dal 21 gennaio) durerà 2 settimane in più, terminando quindi il 4 febbraio. Per essere in grado di ...

Dreams : Media Molecule annuncia un livestream per oggi : Da qualche settimana i ragazzi di Media Molecule hanno annunciato la pubblicazione di una beta per il titolo PS4 Dreams entro la fine del 2018. Dopo alcune settimane trascorse in silenzio, il team ha annunciato (tramite un post su Twitter) un livestream dedicato previsto per oggi.Come riporta Dualshockers, nel Tweet non si parla direttamente di beta, tuttavia Media Molecule è nota per giocare con i fan, dunque non sarebbe certamente una sorpresa ...