Milan - Gattuso squalificato dal Giudice Sportivo : i motivi : Gennaro Gattuso è stato squalificato dal Giudice Sportivo dopo la partita di Supercoppa tra Juventus e Milan giocata ieri a Gedda: i motivi Che batosta per il Milan: dopo la notizia dell’accordo trovato tra Juventus e Chelsea per Gonzalo Higuain, che dice addio quindi addio al club rossonero, un brutto colpo lascia di stucco tutti i tifosi del club Milanese. Rino Gattuso è stato squalificato per una giornata e ha ricevuto ...

