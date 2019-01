Eros Ramazzotti e Luis Fonsi ospiti a Sanremo 2019 ' I due cantanti duetteranno alla

Le parole d’amore di Eros Ramazzotti su Aurora : “Mi piace come è cambiata” : Eros Ramazzotti torna a parlare del rapporto con la figlia Aurora, usando parole dolcissime per descrivere la 22enne nata dalle nozze con Michelle Hunziker. Classe 1996, l’arrivo di Aurora ha cambiato per sempre la vita del suo celebre papà. A lei Eros ha regalato una delle sue canzoni più famose L’Aurora, che oggi i due si divertono a cantare spesso insieme. La giovane assomiglia moltissimo ad entrambi i genitori: è bella e solare ...

Per le strade una canzone è il nuovo singolo di Eros Ramazzotti con Luis Fonsi da Vita ce n’è (audio e testo) : Il nuovo singolo di Eros Ramazzotti con Luis Fonsi è Per le strade una canzone. Il brano arriva dopo il rilascio di In primo piano, scritto da Jovanotti e approdato in radio dopo l'arrivo sul mercato del nuovo album, Vita ce n'è, dal quale ha estratto anche la title track. La nuova prova radiofonica è quella con Luis Fonsi, star di Despacito, che l'artista romano ha fortemente voluto all'interno del disco perché fosse testimone di più voci, ...

Eros Ramazzotti : foto osé sul suo profilo subito eliminate - forse è stato un hacker : Il famoso cantante italiano Eros Ramazzotti si è reso protagonista di un fatto curioso, la pubblicazione di alcuni scatti un po' troppo intimi su Instagram. Nella giornata di venerdì infatti sono state pubblicate tra le sue stories, forse per errore o a causa di un hacker, delle foto osé in cui erano visibili le sue parti intime. Le immagini in questione sono state subito rimosse dal profilo, lasciando spazio ad altre molto più "normali". Lo ...

È morto Adelio Cogliati paroliere di Eros Ramazzotti e Giorgia : È morto l'altra notte all'età di 70 anni Adelio Cogliati , il paroliere di Eros Ramazzotti e di molti altri artisti. Aveva composto canzoni anche per Antonella Ruggiero, Giorgia, i Matia Bazar e Anna ...

Giorgia pubblica Una Storia Importante - la cover di Eros Ramazzotti sull’amore tormentato (video e testo) : Una Storia Importante è il nuovo singolo estratto dall'album "Pop Heart" di Giorgia, un disco di cover incise dalla cantante per omaggiare i suoi artisti più amati. Uno di questi, indubbiamente, è Eros Ramazzotti, di cui Giorgia interpreta questo brano inciso nel 1985 per l'album "Cuori agitati". Il testo è una riflessione su un amore tormentato, descritto dal protagonista con una serie di scuse che lo tengono lontano dalle responsabilità, ma ...