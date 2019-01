genovatoday

: Carige, il sindacato Cisl: «Priorità non cedere i crediti recuperabili» - genovatoday : Carige, il sindacato Cisl: «Priorità non cedere i crediti recuperabili» - romi_andrio : RT @genova24it: le proposte del sindacato - genova24it : le proposte del sindacato -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Sulla vicendainterviene anche ilLiguria. 'Abbiamo registrato la posizione del Ministro dell'Economia Tria che auspica una soluzione privata per- spiegano in una nota il segretario generaleLiguria Luca Maestripieri e Alessandro Mutini, responsabile Sas Gruppo, First-...