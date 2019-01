Anche Zazzaroni distrugge Higuain | che bordate su Twitter

sport.virgilio

: @zazzatweet E anche oggi Zazzaroni capisce di calcio domani - AndreaBonacalza : @zazzatweet E anche oggi Zazzaroni capisce di calcio domani - Anna_1897 : @MichelioFNS Il casino è stato fatto eccome ma, siccome la reazione dei calciatori è stata diversa, tutto è andato… - Steopetix : @zazzatweet Dovresti anche capire che una persona comune, non abituata a stare davanti alla TV e sopraffatta dall'e… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Per una volta Ivanmette tutti d'accordo. Il Tweet al vetriolo del direttore del Corriere dello Sport su Gonzalounisce in un ideale abbraccio i tifosi del Napoli, della Juventus e del Milan. Tutti, in un modo o nell'altro, delusi dal Pipita. Non sono parole tenere quelle adoperate dal ...