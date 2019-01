Alba Parietti | l' attacco di fango contro Lorella Cuccarini | Lei e Salvini

Alba Parietti : "La Cuccarini dice che Salvini è di sinistra?! Sono in molti a salire sul carro del vincitore - io ci sto scomoda" : "Cosa ci vede di sinistra la Cuccarini nella politica di Salvini ?". Alba Parietti è particolarmente irritata dalle recenti parole di Lorella Cuccarini , che in un'intervista ad Oggi aveva detto che "ha fatto più cose di sinistra questo governo di quelli precedenti". Ai Lunatici di Rai Radio 2, Alba Parietti prova a smontare la tesi della collega: Ha detto che questo Governo ha fatto più cose di sinistra degli altri governi? ...

Alba Parietti a Tv Talk : “Concorrente all’Isola dei Famosi? Mai” : Tv Talk : Alba Parietti parla dell’Isola 2019 e di Alessia Marcuzzi Alba Parietti sarà opinionista della prossima edizione de L’Isola dei Famosi in partenza Giovedì 24 Gennaio su Canale 5. Ad annunciarlo è stata proprio Alessia Marcuzzi alcuni giorni fa su instagram. Una notizia, che ha fatto molto felici i fan del reality adventure. E oggi Alba Parietti è stata anche ospite a Tv Talk . In questa circostanza ha parlato proprio della ...

L'Isola Dei Famosi : Alba Parietti e Alda D'Eusanio commenteranno il reality honduregno : I fedeli telespettatori di Canale 5 sono in trepidante attesa in vista della messa in onda della nuova edizione de L'Isola Dei Famosi. Il reality-show made in Honduras verrà condotto nuovamente dall'inarrestabile Alessia Marcuzzi, la quale verrà affiancata in studio da due new entry femminili e da un inviato speciale che ha coperto il ruolo di naufrago nella tredicesima edizione del format. La pagina Instagram del reality ha confermato che ...