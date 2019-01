Torino | infortunio Lukic | adesso Mazzarri è nei guai a centrocampo

Infortunio Sirigu - giornate di test per il portiere del Torino : il provino di Natale sarà decisivo : Infortunio Sirigu – Il Torino si avvicina all’impegno di mercoledì contro l’Empoli con il dubbio Sirigu. Il portiere, infortunatosi nel derby contro la Juventus, si allena ancora a parte e la sua presenza è tutt’altro che certa. Saranno decisivi i provini che l’ex Psg effettuerà nelle giornate di oggi e domani, anche se al momento Ichazo rimane in vantaggio per scendere in campo dall’inizio. In giornata ...

Infortunio Iago Falque - le ultime sulle condizioni dell’attaccante del Torino : Infortunio Iago Falque – L’attaccante del Torino, rimasto in tribuna nel derby contro la Juventus, è alle prese con un affaticamento. Nei giorni immediatamente precedenti alla partita ha provato a stringere i denti, ma alla fine Mazzarri ha preferito non rischiare. L’obiettivo è quello di riaverlo a disposizione per la partita contro il Sassuolo del 22 dicembre, quando i due club si giocheranno una prima fetta di Europa. ...

Infortunio Sirigu : il bollettino medico sul portiere del Torino : Infortunio Sirigu, l’estremo difensore granata è stato costretto a lasciare il campo dopo 16 minuti del derby di ieri sera Infortunio Sirigu, il portiere del Torino ha lasciato il campo dopo 16 minuti di gioco nel derby contro la Juventus perso ieri sera dalla squadra granata. Un episodio sfortunato, a seguito di uno scontro con Emre Can. Al posto di Sirigu è poi entrato Ichazo, colui il quale ha causato il calcio di rigore che ha ...

Infortunio Sirigu - tegola Torino : in campo Ichazo : Infortunio Sirigu – Si sta giocando la gara valida per la 16^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante con il sentitissimo derby tra Torino e Juventus. Nel primo tempo grande occasione per Ronaldo, super Sirigu, poi tegola per Walter Mazzarri, proprio il portiere costretto al cambio a causa di un Infortunio al fianco dopo uno scontro con Emre Can. Al suo posto Ichazo e valutazioni nelle prossime ore per ...

Torino-Juventus - infortunio Sirigu : inizia male il derby per i granata : Torino-Juventus, infortunio Sirigu: il portiere granata è rimasto contuso dopo uno scontro con Emre Can Torino-Juventus, infortunio Sirigu: il portiere della Nazionale è stato costretto a lasciare il campo dopo meno di 20 minuti di gioco durante il derby della Mole. Il calciatore granata a seguito di uno scontro con Emre Can ha riscontrato un problema alla schiena che lo ha costretto a chiedere il cambio a mister Mazzarri. Al posto di ...

Infortunio Iago Falque - tegola Torino : gli aggiornamenti : Infortunio Iago Falque – Si avvicina sempre di più la 16^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per le zone alte e basse della classifica. La partita più interessante è sicuramente quella tra Torino e Juventus, derby sentitissimo che non ha bisogno di presentazioni. La Juventus ha intenzione di continuare la corsa allo scudetto mentre i granata pensano di avvicinarsi alla zone altissime della classifica, nelle ...

Infortunio Castro - l’argentino out contro il Torino : Infortunio Castro – Brutte notizie per il Cagliari e il suo allenatore Rolando Maran. Infatti Lucas Castro, uno dei pilastri della squadra rossoblu, ha subito una distorsione al ginocchio in allenamento e non sarà in campo nella gara di domani sera contro il Torino. Al suo posto spazio a uno tra Farias, nel caso in cui Maran dovesse decidere di schierare un undici più offensivo, e Dessena, se invece volesse optare per uno ...